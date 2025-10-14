Urbanisme
L’Ajuntament de Pau aprova inicialment el POUM
L’alcalde, Jaume Isern, i els redactors del pla explicaran als veïns, aquest dimarts 14 d'octubre, al Centre Cívic, les gestions fetes els darrers mesos
El ple de l’Ajuntament de Pau del dimarts 30 de setembre va aprovar inicialment, i per unanimitat, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic, redactat per l’empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL. La presentació pública dels documents es fa aquest dimarts 14 d’octubre, a les set de la tarda, a la Sala Teatre del Centre Cívic, on seran els redactors del Pla; l’alcalde, Jaume Isern, l’arquitecte municipal i el regidor d’Urbanisme, Josep Besa.
Un cop estigui obert el termini d’exposició al públic, si es prefereix fer la consulta dels documents en format paper, els veïns els tindran a la seva disposició a l’Ajuntament. Juntament amb l’aprovació inicial del POUM, el ple va acordar suspendre durant un any la tramitació de plans urbanístics concrets, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències urbanístiques en els àmbits assenyalats en el plànol que podeu consultar aquí.
L’alcalde de Pau, Jaume Isern (SGdP-AM), deia el mes de novembre de l’any passat, en una entrevista a l’EMPORDÀ que «és important per al municipi que es faci com més aviat millor» i afegia que no hi havia discrepàncies, «perquè tota la gent del poble tenim clar quin és l’objectiu i cap on hem d’anar. Hem de preservar la singularitat del nostre municipi per sobre de tot, per poder seguir amb el model de vida que tant agrada als pauencs i pauenques».
El darrer ple de Pau, també, va aprovada inicialment la memòria per implementar una comunitat energètica local. La memòria planteja utilitzar les plaques solars del centre cívic, posar-ne de noves a la teulada del gimnàs i posar-ne també de noves al magatzem que hi ha a la urbanització dels Olivars.
Tota aquesta instal·lació, que l’Ajuntament preveu implementar per fases, està pressupostada en 120.363 euros, sense tenir en compte el cost de les plaques del centre cívic, que ja estan muntades. Un cop la infraestructura estigui a punt, mitjançant un concurs públic, la ciutadania ubicada a menys de 2.000 metres podrà sol·licitar participar en la comunitat energètica.
L’Ajuntament, a canvi del pagament d’una taxa, cedirà als participants una porció de la potència de la instal·lació. Aquesta cessió es veurà reflectida a la factura, sense necessitat de connexió física amb les plaques.
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- Detinguts a la Jonquera per traginar 10 quilos d'haixix en el pàrquing d'un centre comercial