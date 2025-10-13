Amiant
Els polígons de l'Alt Empordà concentren més de 132.000 metres quadrats de fibrociment als teulats
A la comarca 20 zones industrials sumen 179 cobertes amb amiant
La Llei per a l’Erradicació de l’Amiant, en ple tràmit parlamentari, no té un pla específic per aquests entorns
Els polígons industrials de l’Alt Empordà acumulen més de 132.000 metres quadrats d’amiant repartits en 179 teulades. Figueres és el municipi amb la major concentració, amb 72.561 m² en 74 cobertes, seguit de Vilamalla, amb 30.342 m² en 50 teulades. Vilafant ocupa el tercer lloc, molt per sota dels dos primers, amb 7.489 m² repartits en 13 cobertes.
Altres poblacions on també es troba amiant a les zones industrials són: Sant Pere Pescador (5.786 m2), l'Escala (5.500 m2), Santa Llogaia d'Àlguema (3.281m2), el Port de la Selva (2.615 m2), Avinyonet de Puigventós (2.269 m2), Cadaqués (3.262 m2), la Jonquera (1718 m2), el Far d'Empordà (870 m2).
Tot i això, l'Alt Empordà no és un cas aïllat perquè el 70% dels polígons industrials de Catalunya tenen teulades amb amiant. El fibrociment cobreix un miler d’aquests nuclis d’activitat econòmica, amb fins a 15.000 cobertes, 13,4 quilòmetres quadrats d’extensió -una superfície equivalent a l’Hospitalet de Llobregat-, i 238.000 tones de material. Això és una tercera part de tot l’amiant present als teulats de Catalunya. Retirar-lo tot costaria 1.446 milions d’euros, segons el càlcul de l’ACN a partir del preu estimat de retirada i reposició per m². La Llei per l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, que es troba en la fase final del tràmit parlamentari, preveu mecanismes per incentivar la retirada com noves ajudes dirigides a entorns concrets, però no específicament en l’àmbit dels polígons.
El Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant (2023-2032) va presentar fa més d’un any el cens de teulades fetes d'aquest material nociu per a la salut, de la mà de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC). La fotografia obtinguda mostrava que Catalunya tenia, a finals del 2023, 122.460 cobertes amb fibrociment, que sumen 40 quilòmetres quadrats de superfície i unes 700.000 tones de pes.
Aquest 2025, la imatge s’ha superposat al mapa de polígons industrials en actiu, per quantificar la presència de l’amiant en aquests nuclis d’activitat econòmica. Així, s’ha pogut constatar que un terç de tota la superfície d’amiant en coberta –i un 12% de les cobertes amb amiant- de Catalunya pertanyen a polígons industrials. En xifres absolutes, són 15.197 cobertes, 13,4 km quadrats de superfície (lleugerament superior a la de l’Hospitalet de Llobregat), i 238.086 tones de pes, segons les dades de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant.
Amiant al 71% dels polígons industrials
Les mateixes dades, fetes públiques pocs mesos enrere i disponibles ara al portal de dades obertes de la Generalitat, confirmen que l’amiant és present en el 71% dels polígons de Catalunya. Dels 1.447 centres existents, segons el Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica (SIPAE), 1.035 tenen un o més teulats de fibrociment, el 80% amb un mínim de 10 cobertes.
El cost de retirar l’amiant
La Generalitat no ofereix dades actualitzades sobre l’amiant en coberta que s’ha anat retirant arreu -tampoc de polígons industrials- d’ençà de l’aprovació del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant (2023-2032). Una retirada que, d’altra banda, no és obligatòria -excepte en determinats casos establerts per la llei- si l’amiant no està en mal estat o ha acabat la seva vida útil, segons indiquen a l’ACN fonts del departament de la Presidència.
L'administració ofereix, això sí, ajuts a particulars i empreses a través de línies de subvenció anuals de l’Agència Catalana de Residus (ACR). Segons la mateixa font, Catalunya és de fet la primera comunitat en inversió pública en aquesta mena d’ajuts. Tanmateix, el cost de retirar tot l’amiant present en l’entorn industrial és molt elevat, s’enfila fins als 1.446 milions d’euros, segons el càlcul de l’ACN (multiplicar tota la superfície industrial afectada pel preu per metre quadrat de la retirada i la reposició de coberta). Segons dades de la Generalitat, la retirada de plaques de coberta que contenen amiant suposen una despesa d’entre 25 i 40 euros per metre quadrat, més uns altres 70-80 euros/m² per la coberta nova, als quals caldria afegir 0,15 euros pel tractament i la gestió de cada quilo de material retirat.
L’amiant i la transició energètica als polígons
El Govern va aprovar fa encara no un any la Llei per a l’Erradicació de l’Amiant, un text que ja ha superat el debat de totalitat al Parlament i es troba en la fase final de la seva tramitació, encara sense data de votació al ple. Quant als criteris de priorització de la retirada de l’amiant, la llei dona especial consideració als indrets amb més densitat de població, a la proximitat del material “a la ciutadania o a persones usuàries dels immobles”, així com el grau de manipulació i d’exposició als factors meteorològics, i també en funció de l’estat de conservació.
En aquest sentit, no hi ha una prioritat específica per retirar l’amiant en coberta en polígons industrials. “Potser en un futur es tindrà més en compte, quan sapiguem els recursos que tenim”, aventura un dels assessors del Govern en aquesta matèria. Al respecte, apunta que més enllà del criteri de l’afectació a la salut, en el cas dels polígons es podria tenir en compte un altre tipus de “problemàtica”. Concretament, al fet que l’amiant en coberta no permet la instal·lació de plaques fotovoltaiques i, per tant, això “impedeix fer una transició energètica” en uns entorns on justament es produeix un consum energètic important.
Més enllà dels ajuts, un altre dels mecanismes per afavorir la retirada de l’amiant previst a la llei és una certificació de la presència d’amiant a l’immoble o edifici, de manera que la compravenda o el lloguer dels mateixos es facin tenint en compte aquesta informació.
Present en 9 de cada 10 municipis amb polígons
Els polígons industrials de Catalunya s'ubiquen en uns 400 municipis de tot el territori. En gairebé el 90% (363, en concret) hi ha centres d’activitat industrial amb fibrociment. De fet, hi ha un centenar d’aquests municipis que tenen més del 50% del seu fibrociment precisament en polígons industrials. I els 10 municipis amb més coberta industrial de fibrociment sumen una quarta part de les més de 15.000 existents, i 3,5 milions de metres quadrats de superfície.
En aquest sentit, les localitats amb més coberta de fibrociment són, en aquest ordre, Barcelona, Sabadell, Terrassa, Igualada, Rubí, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Tarragona, Badalona i Vic. Tots en tenen més de 300, respectivament. I Barcelona i Sabadell són els més destacats amb diferència: 746 la primera, i 724 cobertes, la segona.
Les dades constaten que només en una cinquantena dels municipis on hi ha polígons, cap d’aquests no tenen amiant a la coberta. Tots són municipis petits o mitjans, que tenen entre 1 i 3 zones de polígon i un màxim de 80 hectàrees de superfície. El més gran d’aquests polígons és, de fet, el de Sort (Pallars Sobirà), seguit dels de Vielha (Vall d'Aran), Bràfim, els Gradiells, Vallmoll i Vila-rodona, tots quatre a l’Alt Camp.
2 milions de tones d’amiant a Catalunya
El Govern estima que a Catalunya poden quedar fins a uns 2 milions de tones de fibrociment (no només en cobertes). La gran part d’aquest material es va instal·lar entre els anys 60 i finals dels anys 80. Per tant, es considera que gran part d’aquests materials avui ja han assolit el final de la seva vida útil o bé hi estan arribant. L’any 2002 es va prohibir la producció i comercialització de l'amiant i, per tant, no s’hauria de trobar en obra nova, però com s’ha vist, l’amiant que es va emprar en el passat encara es troba en molts edificis industrials i de tota mena.
