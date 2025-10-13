Palau-saverdera porta dues setmanes sense metge
Els veïns demanen restablir el servei mèdic i augmentar els dies de visita a la setmana
Els veïns del municipi de Palau-saverdera denuncien haver passat dues setmanes sense metge al seu consultori mèdic i demanen restablir el servei mèdic i augmentar els dies de visita a la setmana, ja que només en tenen tres. L'alcalde palauenc, Miquel Serra Trulls, va interpel·lar al director del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Roses per expressar-li la seva preocupació pel problema del metge i tenen prevista una pròxima reunió per mirar què ha passat i buscar alguna solució.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Figueres
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat