Educació
De Roses a Estrasburg: L'institut Illa de Rodes fa sentir la seva veu al Parlament Europeu
L'activitat reconeix la tasca del centre com a Escola Ambaixadora (EPAS) durant el curs 2024-2025
El projecte consolida el centre com a motor per educar en democràcia i construir una Europa més unida
Una delegació de 24 alumnes ambaixadors júnior, acompanyats pel coordinador EPAS, Ernest Parellada, i la directora de l’Illa de Rodes, Esther Renart, van participar en les sessions presencials d’Euroscola 2025 al Parlament Europeu d’Estrasburg del 9 al 11 d’octubre passat. Aquesta activitat, finançada pel mateix Parlament, reconeix la tasca del centre de Roses com a Escola Ambaixadora del Parlament Europeu (EPAS) durant el curs 2024-2025.
Jornada central
La jornada central, celebrada el 10 d’octubre sota el lema Protecting Democracy and Fundamental Rights in Europe, va ser un moment clau per a l’alumnat. Van ser rebuts a l’edifici Louise Weiss i van tenir l’oportunitat de participar en una sessió real a l’hemicicle del Parlament Europeu, vivint de primera mà el funcionament d’aquesta institució i interactuant amb joves de tota Europa.
Bones pràctiques educatives
Els alumnes de l’Illa de Rodes van destacar notablement, amb sis ambaixadores prenent la paraula: Marla Viñales, Brisa Hernández i Mariam Yermak van formular preguntes directes a Antonio Caiola, cap d’unitat del Servei Jurídic del Parlament Europeu, durant la sessió del matí. A la tarda, Roumayssae Taouil, Aya Taouil i Douaa Touiher van defensar els seus arguments amb claredat i convicció en la simulació parlamentària. A més, la directora Esther Renart va formar part de l’equip guanyador de la dinàmica “International Coffee”, que reuneix professorat de diversos països europeus per compartir bones pràctiques educatives.
Una Europa més unida
Els 24 alumnes ambaixadors, amb representants de 1r i 2n de Batxillerat, van mostrar una actitud exemplar, puntualitat, respecte i un alt nivell de compromís. Les seves intervencions i el seu comportament durant tot el viatge han estat motiu d’orgull per a tot l’equip docent i la institució. A més de les activitats institucionals, van realitzar visites culturals pel centre històric d’Estrasburg, incloent la Cathédrale Notre-Dame i La Petite France. També van tenir l’oportunitat de trobar-se amb Paula Miranda, exalumna Batxibac i actual estudiant universitària a Estrasburg, qui els va guiar per alguns racons de la ciutat i va compartir la seva experiència acadèmica i laboral.
Tant el coordinador EPAS, Ernest Parellada, com la directora, Esther Renart, han afirmat que “el projecte EPAS continua consolidant-se al centre com una línia de treball potent per educar en valors democràtics i europeus, promoure la participació ciutadana i construir una Europa més unida, justa i solidària”.
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Figueres
- De Peralada a Figueres
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà