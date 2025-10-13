Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Narcotràfic

Detinguts a la Jonquera per traginar 10 quilos d'haixix en el pàrquing d'un centre comercial

Els Mossos van localitzar en el maleter d’un dels vehicles 10 paquets de droga d'un quilo cadascun

Els paquets de haixix intervinguts a la Jonquera.

Els paquets de haixix intervinguts a la Jonquera. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Redacció

La Jonquera

El 9 d'octubre a quarts de sis de la tarda una patrulla dels Mossos de la Jonquera va ser alertada perquè dos homes estaven fent un intercanvi d’objectes al pàrquing d’un centre comercial del municipi.

En acostar-s’hi els vigilants de seguretat, els dos individus van intentar fugir corrents, però van ser retinguts pels vigilants. Els agents van identificar els dos homes i els vehicles amb què es desplaçaven cada un i tenien aparcat al centre comercial. En el maleter d’un dels vehicles es van localitzar 10 paquets d’haixix, d’1 quilo cadascun.

Per aquest motiu els dos homes van ser detinguts, per un delicte contra la salut pública. Els arrestats, sense antecedents, van passar a disposició al jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el dia 12 d’octubre.

TEMES

Tracking Pixel Contents