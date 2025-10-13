Narcotràfic
Detinguts a la Jonquera per traginar 10 quilos d'haixix en el pàrquing d'un centre comercial
Els Mossos van localitzar en el maleter d’un dels vehicles 10 paquets de droga d'un quilo cadascun
El 9 d'octubre a quarts de sis de la tarda una patrulla dels Mossos de la Jonquera va ser alertada perquè dos homes estaven fent un intercanvi d’objectes al pàrquing d’un centre comercial del municipi.
En acostar-s’hi els vigilants de seguretat, els dos individus van intentar fugir corrents, però van ser retinguts pels vigilants. Els agents van identificar els dos homes i els vehicles amb què es desplaçaven cada un i tenien aparcat al centre comercial. En el maleter d’un dels vehicles es van localitzar 10 paquets d’haixix, d’1 quilo cadascun.
Per aquest motiu els dos homes van ser detinguts, per un delicte contra la salut pública. Els arrestats, sense antecedents, van passar a disposició al jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el dia 12 d’octubre.
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Figueres
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat