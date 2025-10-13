Successos
Deixen una bossa al voral que delata un cultiu de marihuana a Darnius
Els Mossos van localitzar un cultiu en una àrea boscosa format per 450 plantes i 600 més de tallades i en procés d’assecament
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Jonquera van detenir el 9 d’octubre tres homes, d’entre 45 i 57 anys, després de descobrir un cultiu de marihuana al bosc de Darnius.
Cap al migdia, uns agents que feien patrullatge preventiu per la carretera N-II va veure un vehicle aturat i un home deixant una bossa negra al voral. En adonar-se de la presència policial, va pujar ràpidament al cotxe.
Atès aquest comportament sospitós, la patrulla es va apropar i va identificar els tres ocupants del cotxe. Els agents van escorcollar el vehicle i van detectar una forta olor de marihuana, així com objectes com una lona, sabatilles i tenalles. La bossa negra que havien deixat al voral contenia tisores de podar, bosses d’escombraries i menjar.
A partir d’això, els Mossos van iniciar una recerca per la zona boscosa propera on es va localitzar una plantació de marihuana amb 450 plantes i unes 600 més tallades i en procés d’assecament.
Els tres homes, sense antecedents, van ser detinguts per un delicte contra la salut pública.
