Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Distinció

El cap de la Policia Local de la Jonquera rep la Creu de l'Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil

És una distinció atorgada pel Ministeri de l’Interior per mèrits destacats

El moment de l'entrega de la Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc al cap de la Policia Local de la Jonquera.

El moment de l'entrega de la Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc al cap de la Policia Local de la Jonquera. / Arxiu

Eva Batlle

La Jonquera

El cap de la Policia Local de la Jonquera, el sotsinspector Alonso Caballero, ha rebut aquest diumenge la prestigiosa Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil, una distinció que reconeix accions o trajectòries professionals d’especial rellevància i que només s’atorga en casos excepcionals.

Aquesta condecoració, concedida pel Ministeri de l’Interior a proposta de la Direcció General de la Guàrdia Civil, valora la col·laboració i els mèrits destacats de persones o institucions que han contribuït al prestigi i al servei públic del cos.

Notícies relacionades i més

L’entrega de la Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc es va realitzar aquest diumenge amb motiu de la patrona de la Guàrdia Civil. L’acte, celebrat a la comandància de Girona, va comptar amb la participació del tinent coronel Alfonso Casajús, que va destacar el paper del cos de seguretat en garantir la seguretat del sector turístic. Durant l'acte, també es van fer entregada de distincions a membres de la Guàrdia Civil i d'altres cossos policials així com ciutadans.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents