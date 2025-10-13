Meteorologia
Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà
Hi ha risc de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts
Alerta per fortes pluges a l'Alt Emprdà i a tota la província de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de precipitació. Segons les previsions, entre aquest dilluns i dimarts hi ha risc de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
A la comarca, l’avís està actiu des de les 8 del matí d’aquest dilluns fins a mitjanit de dimecres, amb un grau de perill de 2 sobre 6, mentre que a les Terres de l’Ebre el risc és més elevat, amb 4 sobre 6, on hi ha hagut pluges torrencials les últimes hores.
Les hores en què es preveu una intensitat més destacada són a la tarda, entre les quatre i les vuit del vespre, moment en què es podrien produir aiguats puntuals més forts.
Es recomana extremar la precaució i estar atents a possibles afectacions, especialment en zones urbanes i carreteres propenses a inundacions puntuals.
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Figueres
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat