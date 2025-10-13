Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà

Hi ha risc de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts

Imatge d'arxiu de pluges inteses a l'Alt Empordà

Imatge d'arxiu de pluges inteses a l'Alt Empordà / Marc Martí Font

Eva Batlle

Girona

Alerta per fortes pluges a l'Alt Emprdà i a tota la província de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de precipitació. Segons les previsions, entre aquest dilluns i dimarts hi ha risc de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

A la comarca, l’avís està actiu des de les 8 del matí d’aquest dilluns fins a mitjanit de dimecres, amb un grau de perill de 2 sobre 6, mentre que a les Terres de l’Ebre el risc és més elevat, amb 4 sobre 6, on hi ha hagut pluges torrencials les últimes hores.

Les hores en què es preveu una intensitat més destacada són a la tarda, entre les quatre i les vuit del vespre, moment en què es podrien produir aiguats puntuals més forts.

Es recomana extremar la precaució i estar atents a possibles afectacions, especialment en zones urbanes i carreteres propenses a inundacions puntuals.

