Aquests són els municipis de l'Alt Empordà amb una renda mitjana més elevada

El Port de la Selva ha deixat de liderar el rànquing dels municipis de la província de Girona amb la renda mitjana més elevada per contribuent. Segons les dades de l'Agència Tributària corresponents a les declaracions de renda de l'any 2023, Fornells de la Selva lidera ara el rànquing amb 46.939 euros perquè va créixer un 4,6% entre 2022 i 2023, mentre que al Port de la Selva va caure un 9,3%, passant de liderar el rànquing a ocupar el sisè lloc amb 41.341 euros de mitjana.
Amb 46.939 euros per contribuent, Fornells lidera el llistat per davant de dos municipis més de l'àrea urbana de Girona (Quart i Sant Gregori), deixant el primer municipi altempordanès en quarta posició: Peralada, amb 42.014 euros per contribuent (un 8,9% més que un any abans, 38.582).
En la llista dels 15 municipis gironins amb la renda mitjana per cada contribuent de l'IRPF hi ha tres municipis de l'Alt Emporda: Peralada (42.014 euros), El Port de la Selva (41.341) i Navata (38.129).
Rendes més baixes
A l'altre costat de la llista, entre els cinc municipis gironins amb la mitjana més baixa en les declaracions de renda, només hi apareix una localitat de l'Alt Empordà. La seva capital, Figueres, amb 28.829 euros. Amb xifres més baixes que Figueres, hi ha poblacions com Salt (24.847), Maçanet de la Selva (27.681 euros), Lloret de Mar (28.127), Arbúcies (28.574) o la Bisbal d'Empordà (28.660).
Entre les rendes més elevades de la província, destaca la pujada que es va registrar a Bordils, on es va passar de 34.485 euros el 2022 a 42.014 euros el 2023, gairebé 8.000 euros més, o el que és el mateix, un increment del 21,8%.
Lluny dels màxims
Tot i que Fornells lidera el rànquing a Girona, la mitjana registrada està considerablement per sota dels municipis amb la renda més alta d'Espanya i Catalunya. El municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón lidera el rànquing de tot Espanya, amb més de 88.000 euros de renda, gairebé el doble que a Fornells de la Selva.
Per darrere de Pozuelo de Alarcón hi ha Boadilla del Monte, amb 70.869 euros. La primera localitat catalana del rànquing a nivell estatal es troba en el tercer lloc: Sant Just Desvern que, amb una renda mitjana de més de 67.265 euros per persona, repeteix com el municipi més ric de Catalunya per segon any consecutiu.
A la segona posició de Catalunya es troba Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La ciutat del Vallès Occidental, que en tan sols un any ha pujat del quart lloc al segon al rànquing català, té una renda de 66.073 euros, una mitjana que ha pujat en gairebé 4.000 euros en un any. De fet, els deu municipis més rics de Catalunya el 2023 es troben a la província de Barcelona.
