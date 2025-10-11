Acció reivindicativa
Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
Diversos col·lectius es manifestaran aquest diumenge, 12 d’octubre, en contra de la privatització del litoral i per exigir la reobertura del camí històric, tancat per propietats privades
L’acció també vol posar en relleu la necessitat d’incloure l’Albera marítima en el futur parc natural de l’Albera
Empordà Dempeus, amb el suport de SOS Costa Brava i diverses entitats ecologistes, convoca per aquest diumenge, 12 d’octubre, dues accions reivindicatives per denunciar el tancament del camí de ronda que uneix Garbet amb Cala Port Joan, al municipi de Colera. Els col·lectius exigeixen la reobertura d’aquest pas públic, històricament transitat, que actualment ha quedat barrat per propietats privades.
L'Albera Marítima
Les mobilitzacions tindran lloc a les 12 hores al Mirador dels Canons i a les 12.30 hores a Cala Port Joan, i tenen per objectiu reclamar el restabliment de la servitud pública de pas, una obligació que les entitats denuncien que les administracions no estan garantint.
A més de la denúncia concreta, la protesta també vol posar en relleu la necessitat d’incloure l’Albera marítima en el futur parc natural de l’Albera, així com la preservació dels camins tradicionals com a patrimoni col·lectiu i identitari de la Costa Brava. Per reforçar la convocatòria, el mateix diumenge, a les 11.30 hores, al Port de Colera, les entitats oferiran explicacions sobre les accions previstes i les seves demandes.
Les entitats fan una crida a la ciutadania a participar en defensa dels drets d’accés al litoral, posant en valor el caràcter públic del camí de ronda i la necessitat de protegir el territori davant la privatització encoberta de l’espai natural.
Parar les obres
Històricament, la Cala del Port d’en Joan era una platja privada on la família Mateu, propietària del Castell de Peralada, passava els estius. Com explica Manel Teodoro al blog "Històries del Mar", "el dictador Franco visitava regularment els Mateu i passava temporades a la finca de Garbet, on es va fer construir un gran embarcador que va acollir en diverses ocasions l’Azor, el seu iot. Altres personalitats il·lustres que també van passar per la finca van ser Josep Pla i Salvador Dalí".
Recentment, els propietaris van iniciar obres sense autorització municipal per tancar la seva propietat, fet que va portar SOS Costa Brava i IAEDEN-Salvem l’Empordà a presentar una denúncia. Això va comportar parar les obres. La campanya no només busca recuperar el camí de ronda sinó també reivindicar el dret col·lectiu a gaudir de la natura sense barreres. Així mateix, exigeix justícia històrica perquè les futures generacions puguin accedir lliurement a aquests espais.
