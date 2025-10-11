Mor un conductor en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
L'accident mortal s'ha produït al la GI-642 i dues persones més han resultat ferides de poca gravetat
Un conductor ha mort en un xoc frontal entre dos turismes a Rupià. L’accident mortal ha tingut lloc poc abans de tres quarts de dues de la tarda al punt quilomètric 2,4 de la carretera GI-642, que uneix Rupià i Parlavà.
A banda del conductor mort en la col.lisó, s'han produït dos ferits, en aquest cas de poca gravetat que el SEM ha traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, l’helicòpter medicalitzat i quatre ambulàncies del SEM.
El sinistre viari ha obligat a tallar la via en tots dos sentits mentre es duien a terme les tasques d’atenció i investigació que duen al terme els Mossos de Trànsit.
Amb aquesta víctima, són 17 les persones que han perdut la vida a les carreteres gironines des d'inicis dany. I eleva 118 les de Catalunya, segons dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit.
