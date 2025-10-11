La "broma" amb sabó a la Font Lluminosa de Figueres acaba costant més de 3.000 euros
L'alcalde de Figueres afirma que "actes d’incivisme deterioren l’espai públic i generen costos econòmics que podríem destinar a millorar la ciutat"
La reparació dels danys provocats per l’acte vandàlic a la Font Lluminosa de Figueres ha tingut un cost superior als 3.000 euros i la instal·lació ja torna a funcionar, segons ha explicat l’alcalde, Jordi Masquef, a la xarxa social X.
La nit del 28 al 29 de setembre, un individu va llençar sabó dins la font, provocant una gran acumulació d’escuma que va obligar a una actuació d’urgència per netejar-la. L’alcalde va qualificar aquell episodi de “broma pesada” i va lamentar que “aquestes bromes les acabem pagant entre tots”.
Segons Masquef, els més de 3.000 euros de despesa recauen en el pressupost municipal i, per tant, “l’assumim entre tots els figuerencs i figuerenques”. L’alcalde ha recordat que “aquests actes d’incivisme deterioren l’espai públic i generen costos econòmics que podríem destinar a millorar la ciutat”.
A més, Masquef ha explicat que els darrers dies la font havia continuat sense funcionar perquè l’acció vandàlica “de la festa de l’escuma” no només va provocar una gran acumulació d’escuma, sinó que “també va trencar un dels vidres del sistema, fet que ha obligat a aturar novament la font i dur a terme tasques de reparació”.
