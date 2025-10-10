Ramaderia
Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
La zona restringida no es veurà modificada, perquè els casos estan concentrats en el nucli del contagi
El virus no es transmet a les persones ni altres animals ni per contagi ni a través del consum dels seus productes o derivats
El Departament d’Agricultura ha informat de dos nous casos de dermatosi nodular contagiosa (DNC) en dues explotacions de 8 i 25 caps de bestiar, respectivament. Els positius no modifiquen la zona restringida perquè es troben a la mateixa àrea dels tres primers focus a Castelló d'Empúries i Peralada.
Tot i que el departament català no concreta els municipis on s'ha detectat la malaltia, des del Ministeri d'Agricultura informen que un brot és a Pedret i Marzà (8 caps de bestiar) i l'altre a Peralada (25 caps de bestiar). Des que es va declarar el primer focus el 3 d'octubre el virus ha afectat 688 bovins de 5 explotacions de l'Alt Empordà.
En una nota el departament d'Agricultura informa que la vacunació, que es va iniciar ahir dijous a la tarda, continua fent-se efectiva per part dels equips de veterinaris, amb l’objectiu de contenir la malaltia en el nucli dels contagis. Tal com s’ha informat, les primeres vacunacions s’estan realitzant en el radi dels 3 a 5 kilòmetres des del nucli per fer front a l’àrea amb més intensitat vírica, per després actuar des dels 20 kilòmetres cap endins per crear un efecte barrera.
Es preveu que el primer lot de vacunes pugui ser administrat en dos dies, i continuar amb el procés de vacunació amb l’arribada del segon lot, a partir de la setmana vinent.
Símptomes i transmissió
La malaltia és lenta i progressiva i alguns dels símptomes són: febre, abatiment, anorèxia, salivació excessiva, secreció oculonasal, agalàxia o disminució de la producció de llet, coixesa i pèrdua de pes. La DNC es caracteritza per lesions a la pell en forma de nòduls -2 a 5 cm- i inflamació d'aquests. També es poden infectar i causar lesions que supuren.
La DNC es transmet a través d'insectes com: mosquits, mosques i tàvecs, i paparres que traslladen el virus, però aquest no es replica en aquests animals. També es pot contagiar per contacte directe entre animals, per exemple, els vedells durant la presa de llet; o indirecte per contacte amb menjadores i abeuradors contaminats.
Cal recordar que aquesta malaltia afecta el bestiar boví, però no es transmet a les persones ni altres animals ni per contagi ni a través del consum dels seus productes o derivats.
