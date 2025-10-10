Judicial
Absolen un dels acusats del crim de Cabanelles i el jurat popular declara el segon processat culpable d'assassinat
El fiscal i l'acusació particular demanen 22 anys i mig de presó
Marina López
Absolt un dels acusats de matar l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles el 28 de febrer del 2021. El jurat popular l'ha declarat no culpable perquè considera, per set vots a dos, que no va participar en la pallissa mortal a la víctima, que va començar durant una festa en una casa de Vilafant. El veredicte considera que l'altre processat, Florin Petcu, és l'únic autor del crim. L'han declarat culpable d'assassinat perquè sostenen que la víctima no es va poder defensar i que li va fer patir una "agonia innecessària" quan el va "abandonar a la intempèrie" a la carretera. Li aprecien l'atenuant per haver consumit alcohol i drogues. Fiscal i acusació particular demanen 22 anys i mig de presó i la defensa la pena mínima.
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Alerta per un possible cas de frau a Roses arran dels problemes amb la qualitat de l'aigua
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
- Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus