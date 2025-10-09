Successos
Enxampats comprant tabac a la Jonquera amb una targeta que no era seva
La Policia Local deté una dona pels fets i investiga un home pel mateix
Dues persones han estat implicades en un cas d’estafa i furt a la Jonquera per fer compres amb una targeta que no els pertanyia.
Els fets van passar dimarts al migdia, quan la Policia Local va rebre l’avís d’un establiment de restauració. Segons els responsables, un home i una dona havien estat agafant tabac de les màquines, però pagaven amb una targeta que no era seva. Gràcies a la descripció facilitada pel local, els agents van poder localitzar els sospitosos.
Durant l’escorcoll, els policies van trobar una trentena de paquets de tabac obtinguts de manera dubtosa. També van comprovar que la targeta amb la qual havien efectuat els pagaments no era seva; els implicats van assegurar que l’havien trobat al carrer. A més, els agents van confirmar que no només havien sostret tabac en aquest establiment, sinó també en un supermercat, tot el mateix dia.
Finalment, la dona va acabar detinguda com a presumpta autora d’un delicte de furt i estafa, mentre que l’home va quedar com a investigat pels mateixos fets.
