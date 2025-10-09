Successos
Un acusat del crim de Cabanelles demana perdó a la família de la víctima i exculpa l'altre processat a l'última paraula
La fiscalia manté la petició de 24 anys de presó i l'acusació particular la de 25 per a cadascun per assassinat
Marina López
Un acusat de matar l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles el 28 de febrer del 2021 ha utilitzat l'última paraula al judici per demanar perdó a la família de la víctima i exculpar l'altre processat: "Està ficat en aquesta situació per culpa meva". L'acusat ha remarcat que l'agressió va ser conseqüència d'una barreja "d'alcohol, drogues i mal ambient". L'altre processat també ha fet ús de l'última paraula i ha dit que és un "covard" i que no va poder aturar l'altre home. El fiscal manté la petició de 24 anys de presó i l'acusació particular la de 25 per a cadascun dels acusats per un delicte d'assassinat. Després de les conclusions i els informes, el jurat popular es retira a deliberar fins a tenir el veredicte.
"En primer lloc, vull demanar perdó a la família de la víctima pel crim horrible que s'ha comès", ha començat dient un dels acusats del crim de Cabanelles. El judici, que es fa a la secció tercera de l'Audiència de Girona, va començar divendres passat i aquest dijous hi ha hagut la darrera sessió amb el tràmit de conclusions i informes, abans que el jurat popular es retirés a deliberar.
Els dos acusats han exercit el dret a l'última paraula. Un d'ells, que va declarar al judici que era boxejador i va admetre que es va barallar a cops amb la víctima durant la festa a Vilafant, ha exculpat l'altre processat: "Li vull demanar perdó perquè es troba en aquesta situació en la qual no hauria d'haver estat per culpa meva". L'acusat ha demanat "honestament disculpes" a la família de la víctima i ha assenyalat que l'únic motiu del crim va ser "una barreja d'alcohol, drogues i mal ambient".
L'altre acusat s'ha limitat a reiterar, davant del jurat, que és "un covard" i que no va ser capaç d'aturar l'altre home. Aquest acusat ha arribat al judici en llibertat i, tal com ha detallat el seu advocat, Joaquim Bech de Careda, "mai" l'han detingut pel crim. De fet, en un primer moment, i arran d'una ordre europea de detenció i entrega dictada pel jutjat d'instrucció, van arrestar el seu fill a Bucarest (Romania) el 5 de gener del 2022 com a sospitós del crim.
Dies després de la detenció, el seu pare va comparèixer voluntàriament al jutjat d'instrucció i va exculpar el fill, que aleshores estava pendent d'extradició. Després de prestar declaració, va sortir en llibertat. No va ser fins al desembre, i un cop corroborades les imatges que havia aportat el fill per demostrar que era a Romania en el moment dels fets, que el jutjat el va exonerar.
El fiscal Jerónimo Gómez i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, sostenen que els dos homes són "coautors" d'un assassinat i que van actuar "de comú acord". Les acusacions sostenen que els tres homes van coincidir en una festa que es va fer la nit abans a Vilafant, organitzada pel soci de la víctima d'un taller situat al camí Vell d'Avinyonet.
Els acusats van discutir amb la víctima
Segons les acusacions, els dos processats van discutir amb la víctima i li van clavar una pallissa que el va deixar inconscient. Més tard, el van carregar a un cotxe, el van portar fins a Cabanelles, on el van tornar a agredir, el van intentar degollar i el van deixar abandonat al voral d'una carretera. Un ciclista va localitzar el cos al migdia.
El segon acusat ha mantingut al judici que va ser present a la batussa entre la víctima i l'altre processat per una disputa per droga.
Segons la seva versió, ell va rebre un cop de puny quan va intentar separar-los, i va marxar a rentar-se la sang de la cara. Aleshores, va decidir abandonar la casa, però quan anava cap al seu cotxe va veure com l'altre acusat i el propietari del domicili carregaven la víctima a un maleter.
Afirma que va decidir seguir-lo cap a Cabanelles amb la intenció de fer-lo entrar en raó. Justifica així el motiu pel qual les càmeres de videovigilància van captar els dos cotxes anant cap al lloc on van trobar el cos de la víctima.
Les acusacions han assenyalat als seus informes que, tot i que hi va haver un error a l'hora d'identificar el sospitós perquè es va confondre el fill pel pare, no hi ha "cap dubte" sobre la seva participació en els fets. També consideren que és un assassinat perquè la víctima no es va poder defensar i perquè li van infligir un patiment innecessari.
Bech de Careda, per contra, sosté que va ser un homicidi comès per l'acusat confés perquè la mort va tenir lloc arran d'una baralla i no hi va haver "traïdoria". De fet, ha exposat que els forenses van dir que els talls que la víctima tenia al coll, i que són els que segons la investigació li haurien fet ja al voral a Cabanelles, són "superficials" i no eren ferides mortals.
La defensa ha remarcat que no hi ha cap prova que avali la participació de l'altre acusat: "Tot són hipòtesis, però no es pot condemnar per hipòtesis". El magistrat president ha entregat l'objecte del veredicte al jurat popular, que s'ha retirat a deliberar.
