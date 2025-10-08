Ramaderia
Els veterinaris adverteixen que sortiran més casos de Dermatosi Nodular perquè la vacuna triga 21 dies a ser efectiva
Asseguren que per erradicar els brots cal sacrificar totes les vaques d'una granja contagiada i vacunar les més properes
Maria Garcia
Els veterinaris exposen que les claus per erradicar la Dermatosi Nodular són sacrificar totes les vaques d'una granja contagiada i vacunar les de les explotacions més properes al brot. Aquest és el protocol que marca la Unió Europea, però també l'estratègia més indicada, segons el veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Mariano Domingo.
"S'ha de buidar cada granja que s'infecti, però també has de vacunar massivament per impedir la transmissió", remarca. Domingo adverteix que és "una emergència" i és probable que sorgeixin més contagis perquè la vacuna triga 21 dies a fer efecte: "Potser arribem a 20, 30 o 70 casos com a França".
A més, és important desinfectar els animals, les instal·lacions i limitar-ne els moviments.
