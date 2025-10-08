Energia
Ventalló i Viladamat, en contra del projecte del parc eòlic a la Tallada d'Empordà
Les alcaldesses es reuneixen amb ajuntaments del Baix Empordà per analitzar l’impacte d’un projecte eòlic de 20 MW de potència
Els alcaldes i alcaldesses d’Albons, Bellcaire d’Empordà, Garrigoles, Jafre, Ventalló, Verges i Viladamat, es van reunir el dimarts 30 de setembre, a la Tallada d’Empordà, per analitzar l’impacte del projecte eòlic Pla de la Tallada I, II, III i IV. En aquesta trobada, l’Ajuntament baix-empordanès va informar els consistoris veïns sobre la situació actual del projecte, el procediment seguit fins al moment i les accions futures previstes.
Destaca la decisió del municipi de celebrar una consulta popular no referendària per tal que la pugui pronunciar-se democràticament, mitjançant votació, sobre la instal·lació del parc eòlic "Pla de la Tallada I, II, III, IV" al seu terme municipal. S’atorgarà a aquest resultat la consideració de políticament vinculant. El projecte contempla la instal·lació de quatre aerogeneradors d’uns 200 metres d’altura, que generaran una potència total de 20 MW.
Els representants dels municipis assistents van manifestar la seva preocupació i el seu desacord envers el desplegament d’aquesta infraestructura, advertint del fort impacte ambiental i paisatgístic que pot comportar per al territori i la qualitat de vida de les comunitats locals. A més, diuen que cal considerar no només l’impacte ambiental, sinó també la manera com s’ha plantejat el projecte, que no aprofita l’ocasió per impulsar un canvi estructural en el model energètic i territorial.
Els ajuntaments han acordat establir una estratègia conjunta per compartir informació, coordinar accions i defensar els interessos i la veu del territori.
