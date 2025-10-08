Renovables
Els "dos Empordà", en contra del projecte del parc eòlic a la Tallada
Les alcaldesses de Ventalló i Viladamat es reuneixen amb ajuntaments de municipis del Baix Empordà (Albons, Bellcaire, Garrigoles, Jafre i Verges) per analitzar l’impacte d’un projecte eòlic de 20 MW de potència
Els alcaldes i alcaldesses d’Albons, Bellcaire d’Empordà, Garrigoles, Jafre, Ventalló, Verges i Viladamat, es van reunir el dimarts 30 de setembre, a la Tallada d’Empordà, per analitzar l’impacte del projecte eòlic Pla de la Tallada I, II, III i IV. En aquesta trobada, l’Ajuntament baix-empordanès va informar els consistoris veïns sobre la situació actual del projecte, el procediment seguit fins al moment i les accions futures previstes.
Destaca la decisió del municipi de celebrar una consulta popular no referendària per tal que la pugui pronunciar-se democràticament, mitjançant votació, sobre la instal·lació del parc eòlic Pla de la Tallada I, II, III, IV al seu terme municipal. S’atorgarà a aquest resultat la consideració de políticament vinculant. El projecte contempla la instal·lació de quatre aerogeneradors d’uns 200 metres d’altura, que generaran una potència total de 20 MW.
Preocupació i desacord
Els representants dels municipis assistents van manifestar la seva preocupació i el seu desacord envers el desplegament d’aquesta infraestructura, advertint del fort impacte ambiental i paisatgístic que pot comportar per al territori i la qualitat de vida de les comunitats locals. A més, diuen que cal considerar no només l’impacte ambiental, sinó també la manera com s’ha plantejat el projecte, que no aprofita l’ocasió per impulsar un canvi estructural en el model energètic i territorial.
Els ajuntaments han acordat establir una estratègia conjunta per compartir informació, coordinar accions i defensar els interessos i la veu del territori.
