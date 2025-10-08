Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Qualitat de l'aigua

Roses recomana no beure aigua de la xarxa municipal si abans no s'ha bullit

S'ha detectat un excés de THM (Trihalometans) de forma esporàdica a la xarxa d'aigua

L’Ajuntament neteja el dipòsit principal, incorpora aireació forçada i reforça la cloració mentre el Consorci activa una nova planta d’ultrafiltració a EmpuriabravA

Una imatge d'arxiu d'una persona obrint una aixeta

Una imatge d'arxiu d'una persona obrint una aixeta / Pexels/CC0

Redacció

Redacció

Roses

L'Ajuntament de Roses ha detectat problemes amb la qualitat de l'aigua i recomana no consumir-la directament de l'aixeta, ja que s'han detectat trihalometans (THM), que han superat de forma esporàdica el límit legal.

Els gestors de la xarxa d’abastament d’aigua potable ja estan duent a terme actuacions, però es preveu que no finalitzaran a principis de desembre. Fins a la implantació de les mateixes, les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de mesures a adoptar en cas d’ús d’aigua de l’aixeta són les següents:

  • Bullir (en un lloc ventilat o amb extractor) durant 1 minut l’aigua que es vulgui utilitzar per a preparar aliments, o per beure després de deixar-la refredar. Escalfar l’aigua també redueix l’exposició a aquests compostos, però, depenent de la temperatura, requereix més temps.
  • Guardar l’aigua de l’aixeta en un lloc ventilat durant unes 24 hores en una gerra oberta o un envàs que permeti l’eliminació, per la volatilització, d’aquests compostos abans de consumir-la.
  • Reduir el temps de les dutxes i els banys en espais poc ventilats.
  • Ventilar els banys i les cuines.

L’Ajuntament de Roses assegura que ha posat en marxa actuacions de “xoc” per corregir fluctuacions en la qualitat de l’aigua de consum detectades durant la tardor passada, associades a la sequera. Segons el consistori, el concessionari AGBAR ha buidat i fet una neteja extraordinària del dipòsit de Muralles —el principal de distribució— i hi ha instal·lat un sistema d’aireació per afavorir l’evaporació dels THM. Paral·lelament, s’ha millorat la distribució de la cloració amb més punts a la xarxa.

En paral·lel, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona treballa en noves inversions a la potabilitzadora d’Empuriabrava. El pla preveu la posada en marxa d’una planta d’ultrafiltració per millorar el tractament de l’aigua procedent de l’embassament de Darnius-Boadella.

La nota municipal atribueix l’increment de THM al context de sequera persistent, que aporta a la planta aigua amb més matèria orgànica, i al fet que el Consorci no ha pogut utilitzar enguany l’aigua subterrània dels pous de Gallinera (Castelló d’Empúries) arran d’un acte vandàlic a l’abril que els va deixar fora de servei.

Els trihalometans són subproductes de la desinfecció que es formen quan la matèria orgànica reaccion a amb el clor. El límit legal vigent a l’Estat per als THM totals és de 100 μg/L, mentre que les guies de l’OMS estableixen valors de referència orientatius. A Roses, segons el comunicat, els pics s’han produït de manera puntual.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat un nou cas de dermatosi nodular en una segona granja de l'Alt Empordà
  2. Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
  3. Temps de pròrroga per al carrer Lasauca de Figueres amb el PSC demanant el seu tancament definitiu
  4. Pagesos de l'Empordà propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"
  5. Enderroquen la històrica casa de Can Bordas de l'Escala
  6. El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada
  7. Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
  8. Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”

Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà

Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà

Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster

Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster

Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus

Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus

La vacunació contra la Dermatosi Nodular es farà "dia i nit" en un radi de 20 quilòmetres dels focus de l'Empordà

La vacunació contra la Dermatosi Nodular es farà "dia i nit" en un radi de 20 quilòmetres dels focus de l'Empordà

Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys

Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys

ERC exigeix a Illa que compleixi ja amb el nou finançament per a Catalunya: “President, se li acaba el temps”

ERC exigeix a Illa que compleixi ja amb el nou finançament per a Catalunya: “President, se li acaba el temps”

Nit del Comerç 2025 de Figueres: bases de participació

Nit del Comerç 2025 de Figueres: bases de participació

EN IMATGES | Sentit comiat a mossèn Joan Riu i Ferrer, rector emèrit de Roses i Sant Tomàs de Fluvià

EN IMATGES | Sentit comiat a mossèn Joan Riu i Ferrer, rector emèrit de Roses i Sant Tomàs de Fluvià
Tracking Pixel Contents