Qualitat de l'aigua
Roses recomana no beure aigua de la xarxa municipal si abans no s'ha bullit
S'ha detectat un excés de THM (Trihalometans) de forma esporàdica a la xarxa d'aigua
L’Ajuntament neteja el dipòsit principal, incorpora aireació forçada i reforça la cloració mentre el Consorci activa una nova planta d’ultrafiltració a EmpuriabravA
L'Ajuntament de Roses ha detectat problemes amb la qualitat de l'aigua i recomana no consumir-la directament de l'aixeta, ja que s'han detectat trihalometans (THM), que han superat de forma esporàdica el límit legal.
Els gestors de la xarxa d’abastament d’aigua potable ja estan duent a terme actuacions, però es preveu que no finalitzaran a principis de desembre. Fins a la implantació de les mateixes, les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de mesures a adoptar en cas d’ús d’aigua de l’aixeta són les següents:
- Bullir (en un lloc ventilat o amb extractor) durant 1 minut l’aigua que es vulgui utilitzar per a preparar aliments, o per beure després de deixar-la refredar. Escalfar l’aigua també redueix l’exposició a aquests compostos, però, depenent de la temperatura, requereix més temps.
- Guardar l’aigua de l’aixeta en un lloc ventilat durant unes 24 hores en una gerra oberta o un envàs que permeti l’eliminació, per la volatilització, d’aquests compostos abans de consumir-la.
- Reduir el temps de les dutxes i els banys en espais poc ventilats.
- Ventilar els banys i les cuines.
L’Ajuntament de Roses assegura que ha posat en marxa actuacions de “xoc” per corregir fluctuacions en la qualitat de l’aigua de consum detectades durant la tardor passada, associades a la sequera. Segons el consistori, el concessionari AGBAR ha buidat i fet una neteja extraordinària del dipòsit de Muralles —el principal de distribució— i hi ha instal·lat un sistema d’aireació per afavorir l’evaporació dels THM. Paral·lelament, s’ha millorat la distribució de la cloració amb més punts a la xarxa.
En paral·lel, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona treballa en noves inversions a la potabilitzadora d’Empuriabrava. El pla preveu la posada en marxa d’una planta d’ultrafiltració per millorar el tractament de l’aigua procedent de l’embassament de Darnius-Boadella.
La nota municipal atribueix l’increment de THM al context de sequera persistent, que aporta a la planta aigua amb més matèria orgànica, i al fet que el Consorci no ha pogut utilitzar enguany l’aigua subterrània dels pous de Gallinera (Castelló d’Empúries) arran d’un acte vandàlic a l’abril que els va deixar fora de servei.
Els trihalometans són subproductes de la desinfecció que es formen quan la matèria orgànica reaccion a amb el clor. El límit legal vigent a l’Estat per als THM totals és de 100 μg/L, mentre que les guies de l’OMS estableixen valors de referència orientatius. A Roses, segons el comunicat, els pics s’han produït de manera puntual.
