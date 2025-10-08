Ramaderia
Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
Agricultura començarà a vacunar aquest dijous perquè els vials s'han retardat i demana suspendre les fires a la demarcació
Figueres
Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una granja de bestiar boví de l'Empordà, que s'afegeix als dos detectats en explotacions de Castelló d'Empúries i de Peralada.
El Departament d'Agricultura ha informat que els resultats del laboratori central de veterinària d'Algete, a Madrid, han confirmat aquest nou cas, que ja s'ha fet saber als ramaders afectats, i que no modifica el radi d'afectació de la malaltia.
D'altra banda, la vacunació contra la DNC no començarà en les properes hores, sinó que es retarda a aquest dijous perquè una incidència en la logística del transport no ha permès que els vials arribessin des del sud de França. El Departament també demana suspendre les fires ramaderes a la demarcació.
