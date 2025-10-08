Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ramaderia

Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà

Agricultura començarà a vacunar aquest dijous perquè els vials s'han retardat i demana suspendre les fires a la demarcació

Vaques en una explotació lletera.

Vaques en una explotació lletera. / Xavier Pi

ACN

Figueres

Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una granja de bestiar boví de l'Empordà, que s'afegeix als dos detectats en explotacions de Castelló d'Empúries i de Peralada.

El Departament d'Agricultura ha informat que els resultats del laboratori central de veterinària d'Algete, a Madrid, han confirmat aquest nou cas, que ja s'ha fet saber als ramaders afectats, i que no modifica el radi d'afectació de la malaltia.

D'altra banda, la vacunació contra la DNC no començarà en les properes hores, sinó que es retarda a aquest dijous perquè una incidència en la logística del transport no ha permès que els vials arribessin des del sud de França. El Departament també demana suspendre les fires ramaderes a la demarcació.

