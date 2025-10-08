Necrològica
Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
Havia estat un actiu esportista de rem, natació i waterpolo, vinculat a les empreses Giropès de Vilamalla i Jomar d'Empuriabrava
La Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries ha acollit, aquest dimecres, la cerimònia de comiat de Jordi Pujadas Jordà, fill del poble, mort a l'edat de 50 anys després de no haver pogut superar una cruel malaltia amb la qual lluitava des de feia temps. La seva desaparició ha envoltat de dolor la família, els companys de feina i els amics, donat que es tractava d'una persona molt activa que havia estat vinculat a diversos clubs i entitats. A més de practicar la natació i el waterpolo a Figueres, va arribar a presidir el Club de Rem Xon's d'Empuriabrava. Altres entitats esportives, com el CB Escolàpies, han expressat el seu condol per la vinculació familiar del finat. En l'àmbit cultural, va encarnar la figura de l'heroi Simonet en el documental dirigit per Jaume Simón i rodat a Garriguella i altres escenaris de la comarca de l'Alt Empordà anys enrere.
En l'àmbit professional, va treballar a l'empresa Giropès de Vilamalla, referent internacional en dissenyar i fabricar solucions per a qualsevol sistema de pesatge. També va participar en la gestió de Jomar d'Empuriabrava, propietat dels seus sogres fins fa poc temps. Jordi Pujadas estava casat amb Sandra Martorell Muller, pares de Joana i Robert. Josep Maria Martorell ha destacat d'ell "les seves ganes de lluitar, la generositat i l'empenta que mai l'abandonava".
Un homenatge sincer
La vetlla del difunt va tenir lloc, aquest dimarts, en el tanatori de la Funerària Vicens de Figueres, on la família va rebre centenars de mostres de condol per la part d'amics i coneguts. L'àmplia activitat personal de Jordi Pujadas va fer que la sala de vetlla quedés petita davant l'allau de corones i centres de flors dedicats a la seva memòria i que avui l'han acompanyat en el seu últim viatge a Castelló d'Empúries.
