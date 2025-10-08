Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus
A tot Catalunya, entre el 20 de juny i el 14 de setembre, s’han dut a terme 17.847 actuacions arreu dels espais amb major grau de protecció
Els Agents Rurals del Departament d’Interior i Seguretat Pública han dut a terme aquest estiu un total de 1.877 actuacions al Parc Natural del Cap de Creus, de les quals 93 corresponen a denúncies per incompliments de la normativa. En el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter s'han fet 1.828 intervencions. A tot Catalunya, entre el 20 de juny i el 14 de setembre, s’han dut a terme 17.847 actuacions arreu dels espais amb major grau de protecció, més del doble que en el mateix període de l’any passat.
A Cap de Creus i al Montgrí, l’activitat s’ha focalitzat en el control d’accessos a zones regulades, la verificació d’activitats esportives en indrets sensibles, la circulació i l’estacionament de vehicles només en espais habilitats i la vigilància de zones de bany amb restriccions per preservar la fauna i la flora locals.
Als dos parcs amb façana marítima també ha tingut pes la regulació d’usos marins: comprovacions d’accés i fondeig d’embarcacions en àrees regulades o prohibides i protecció de les reserves naturals integrals marines, especialment durant els pics d’afluència estival.
Pel que fa a les denúncies, la major part de les persones denunciades ho han estat per infraccions de circulació motoritzada sobretot per circular camps a través o en llocs no permesos, així com estacionar en zones no habilitades.
Pla de Reforç de la Vigilància
El Pla de Reforç de la Vigilància continuarà actiu els caps de setmana de tardor, amb presència d’unitats terrestres i marítimes i l’ús de drons i helicòpter, per compatibilitzar l’ús públic amb la conservació. El dispositiu recorda que no es pot circular amb vehicles fora de les pistes forestals, que cal aparcar només en zones autoritzades i que els gossos han d’anar lligats als espais protegits.
El pla opera en 25 espais naturals d’alt valor i vulnerabilitat i treballa coordinadament amb els òrgans gestors dels parcs i els ajuntaments, així com amb un dispositiu d’informadors ambientals que reforça l’acollida al visitant i dona suport a la regulació i a la gestió d’incidències.
