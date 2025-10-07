Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rabós obre la IV edició de Contraban, fira de vins lliures de les Alberes

Aquest cap de setmana passat, al Mirador de Rabós, van presentar la IV edició de Contraban, la fira de vins naturals i de mínima intervenció de les Alberes, que se celebrarà el proper 19 d’octubre de 2025. Després de cinc anys d’aturada, Contraban reprèn el seu camí amb un format renovat i amb el poble de Rabós com a amfitrió i protagonista. La fira comptarà amb 20 cellers dels dos costats de l’Albera.

