L'Escala
Enderroquen la històrica casa de Can Bordas de l'Escala
L'edifici estava inclòs dins de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
L’antiga casa de pescadors de Can Bordas, situada al carrer del Sol, 10, de l’Escala, ja forma part de la història de la vila. L’edifici va ser enderrocat la setmana passada i, pròximament, s’hi preveu la construcció de cases de luxe. L’habitatge figurava a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Can Bordas feia més de cinc anys que esperava poder fer obres de rehabilitació. Concretament, des de finals del 2019, quan el sostre i les bigues principals de la casa es van ensorrar. En aquell moment, Carme Callol, propietària de l’immoble, va iniciar els tràmits per reformar-lo, "proposant un model de millora arquitectònica i paisatgística que millorava l’aspecte actual del carrer del Sol, tan degradat", explicava l'agost de 2024 a Diari de Girona, del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ.
Tanmateix, l’Ajuntament de l’Escala va incloure Can Bordas dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals entre els anys 2020 i 2021. Posteriorment, el Departament de Cultura va obrir, el 2022, un expedient per declarar la casa com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). A conseqüència d’això, les obres van quedar totalment bloquejades.
Una propietat centenària
Can Bordas pertany a la família Callol des de fa més d’un segle. El conjunt estava format per dues edificacions: la casa principal i l’antic paller annex, que als anys cinquanta es va habilitar com a fàbrica d’anxoves.
L’actual propietària va heretar la meitat de la casa l’any 2006 i es va proposar recuperar l’antic paller, que havia estat adquirit per l’Ajuntament dos anys abans. El 2008, el consistori va posar a subhasta pública restringida a veïns aquella part de la finca, i Carme Callol va aconseguir finalment el seu objectiu: reunir les dues parts de Can Bordas.
La subhasta i el canvi de criteri
L’Ajuntament de l’Escala va subhastar, l’any 2008, la part de Can Bordas que havia adquirit quatre anys abans, sense mostrar aleshores interès per la finca. Temps després, però, el consistori va considerar que la casa era mereixedora d’entrar al catàleg de béns arquitectònics del municipi.
El regidor de Cultura, Martí Guinart, justificava el 2024 aquest canvi de criteri afirmant que "la situació econòmica de l’any 2008 i la sensibilitat envers el patrimoni històric, tant del consistori com de la societat, són molt diferents de les actuals". Malgrat tot, Can Bordas ha acabat sent enderrocada.
Com era l'edifici?
Can Bordas era un edifici entre mitgeres, de planta irregular, format per dos cossos quadrats adossats i amb una eixida o pati davanter. El cos principal tenia una coberta a dos vessants de teula i estava distribuït en planta baixa i pis.
La porta d’accés se situava a la primera planta i s’hi arribava mitjançant unes escales exteriors que naixien del petit pati davanter, delimitat per una tanca d’obra baixa. La façana estava rematada per una canalera de teula vidrada verda, mentre que la resta corresponia a l’edifici posterior.
