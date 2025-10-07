Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arquitectura

Els arquitectes visiten l’espai del Bulli1846 en la trobada col·legial del COAC Girona

Uns 240 professionals comparteixen experiències en un espai penst per promoure l'actitud innovadora

Més de 200 arquitectes van visitar el Bulli1846.

Redacció

Roses

Prop de 240 arquitectes van participar el passat divendres 3 d’octubre, en la Trobada col·legial d’arquitectes de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que enguany va tenir lloc a Roses.

L’esdeveniment va incloure una visita a l’espai elBulli1846, el primer restaurant del món convertit en museu. Un espai únic creat i pensat per a salvaguardar el llegat del Bulli, promoure l’actitud innovadora i generar contingut de qualitat per a l’educació i l’autoaprenentatge de la restauració gastronòmica.

