Solidaritat
CREA Cadaqués anima als ciutadans a penjar llençols blancs i banderes palestines en suport a Gaza
Amb aquesta acció col·lectiva per la pau i la solidaritat, l'entitat s'adhereix a una iniciativa internacional de denúncia de totes les formes de violència i genocidi que pateix Gaza
CREA Cadaqués impulsa una acció col·lectiva per la pau i la solidaritat amb el poble palestí, adherint-se a una iniciativa internacional en suport a Gaza i convidant tota la ciutadania de Cadaqués i dels municipis de la comarca a participar-hi. La proposta consisteix a penjar llençols blancs i banderes palestines als balcons i finestres com a símbol de pau, solidaritat amb el poble palestí i denúncia de totes les formes de violència i genocidi que pateix Gaza.
Segons ha fet públic CREA Cadaqués, aquesta acció vol donar visibilitat a un crit col·lectiu a favor de la pau, la justícia i els drets humans fonamentals, mostrant el compromís moral i humà de la ciutadania per aturar el genocidi i instar els governs a obrir un corredor humanitari urgent i efectiu a Gaza. “És un gest senzill, universal i pacífic, però alhora molt potent simbòlicament. En un municipi tan visitat com Cadaqués, volem aprofitar aquesta visibilitat per projectar un missatge clar, contundent i continuat al món: PAU”, assenyalen des de CREA Cadaqués.
L’entitat destaca que l’acció dels balcons és principalment simbòlica, i que cal continuar amb accions de denúncia i manifestacions al carrer, tal com porten duen a terme des del 2023. No obstant això, els llençols blancs són un gest a l’abast de tothom, una revolució pacífica i visual capaç de convertir Cadaqués i tota la comarca en un missatge viu de solidaritat i esperança.
CREA Cadaqués també vol expressar el suport total a la vaga general del 15 d’octubre, convocada a escala mundial per exigir un alto el foc immediat a Gaza; l’obertura d’un corredor humanitari urgent i efectiu; la defensa de la llibertat del poble palestí, dels tripulants de la Global Summit Flotilla i el trencament total amb Israel. Finalment, es fa una crida a la participació i mobilització col·lectiva: "Palestina és un mirall de la nostra consciència i de la nostra humanitat. Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món".
