Bike Sant Pere: lloguer, reparació i venda de bicicletes, i tot el que envolta el ciclisme
A la botiga de Bike Sant Pere es poden trobar marques reconegudes com Riese & Müller (R&M), Scott, Shimano, Sram o Bosch n«El nostre objectiu és oferir a Sant Pere Pescador tot el relacionat amb el món de la bicicleta»
Amb més de 25 anys d’experiència en el món de la neu, treballant com a instructor d’esquí a l’Argentina, Andorra i Suïssa, Martin Bacaloni va decidir canviar els paisatges nevats per les platges de Sant Pere Pescador.
L’any 2019, Bacaloni va detectar que faltava un servei de lloguer de bicicletes que estigués a l’altura del nivell turístic de la zona. Així va néixer Bike Sant Pere, una empresa que oferís bicicletes i serveis de qualitat per als visitants. No obstant això, la irrupció de la pandèmia va obligar a retardar el projecte fins al 2023, quan finalment es va poder posar en marxa.
Tot va començar en un garatge amb unes 200 bicicletes —entre convencionals i elèctriques— i un equip de tres persones. «Com tot, els principis són durs. Cal guanyar-se la confiança del mercat, demostrar als col·laboradors per què som la millor opció i trobar els clients adequats, que sabíem que existien, però als quals ningú havia sabut atendre», recorda Bacaloni.
L’esforç i la constància han estat claus en el creixement del projecte. «Fa tres anys que se’m pot veure a la botiga des de les sis del matí fins a les onze de la nit», explica el fundador. Però puntualitza que «això no és només mèrit meu.o hauria estat possible sense la Heike, la meva parella i mare de la nostra filla de tres anys, i sense el compromís i la fe en el projecte de Tomas, el nostre mecànic».
Heike ha aportat una gran millora en la gestió digital: «Gràcies a ella, ara comptem amb un sistema de reserves en línia i una botiga. És una feina que sovint no es veu, però que requereix hores i hores davant de l’ordinador», explica Bacaloni.
Tomas, per la seva banda, és, segons diu ell mateix, «l’arma secreta” de Bike Sant Pere. «És un apassionat de la bicicleta i un gran mecànic. Un pilar fonamental per al desenvolupament de l’empresa, algú que qualsevol voldria tenir a la plantilla». Aquest any també s’hi ha sumat Mario, un altre enamorat de les dues rodes que ja s’ha convertit en una peça essencial del taller.
A la botiga de Bike Sant Pere es poden trobar marques reconegudes com Riese & Müller (R&M), Scott, Shimano, Sram o Bosch, entre moltes altres. A més, l’empresa ha teixit una xarxa de col·laboracions amb càmpings i hotels de prestigi com La Ballena Alegre, Hotel Terrassa, Hotel Boutique 1925 de Roses, Hotel Peralada Golf & Spa, Viles Coll de Sant Martí d’Empúries o Hotel Palau Macelli de Castelló d’Empúries. «Tots ells formen els fonaments sobre els quals continuem construint per oferir cada dia un millor servei», subratlla Bacaloni.
Projecte de tres fases
La primera fase va consistir a posar en marxa el servei de lloguer, amb bicicletes de carretera, gravel, BTT, trekking, de passeig i també elèctriques. L’empresa ofereix un servei d’entrega a domicili sense límits geogràfics: «Hi ha zones amb lliurament gratuït i, si no, es calcula el cost per quilòmetres per mantenir un preu molt competitiu. Les nostres furgonetes es poden veure a Girona, l’Estartit o Cadaqués», comenta.
El 2025 ha estat l’any de la segona fase, amb l’obertura d’un taller dotat de personal altament qualificat per resoldre qualsevol tipus d’avaria, ja sigui en bicicletes elèctriques, de carretera, gravel o d’ús diari. «Comptem amb un estoc ampli de peces i recanvis per evitar esperes. Normalment, resolem els problemes en menys de 24 hores. Si podem, ho arreglem mentre et prens un cafè a la nostra cafeteria Bike Friendly», explica Bacaloni.
En paral·lel, s’ha obert una petita botiga especialitzada en roba i complements per a ciclistes: mallots, culots, cascs o sabates de gravel i carretera, amb marques com Endura i Tactic, i pròximament Vaude i Fox.
La tercera fase, que veurà la llum el 2026, ja està en desenvolupament. «Espero poder-ho explicar aviat. El nostre objectiu és oferir a Sant Pere Pescador tot el relacionat amb el món de la bicicleta», avança Bacaloni, convençut que Bike Sant Pere continuarà creixent al ritme dels pedals del seu equip.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la seva web www.bikesantpere.com o enviar un correu a info@bikesantpere.com. També podeu visitar la seva botiga al carrer del Mar, 16 de Sant Pere Pescador, l'horari comercial és de dilluns a dissabte: 9.00h a 14.00h i de 17.00h a 19.00h.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada