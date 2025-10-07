Novetat
Així pots configurar Google Discover per rebre totes les notícies de l'EMPORDÀ
L'objectiu d'aquesta novetat és que, a les notícies de Discover, predomini la informació de qualitat per davant de la desinformació
Google Discover s’ha consolidat com una de les principals portes d’entrada a la informació al mòbil. Per això, Google ha introduït a Espanya una actualització del seu servei Discover, el flux de notícies que apareix a la pantalla principal dels mòbils Android i a l’aplicació de Google per a iPhone. Amb aquesta novetat, els usuaris poden seleccionar els mitjans de comunicació que desitgen seguir, fet que garanteix que els seus continguts tinguin prioritat en les recomanacions personalitzades.
Els lectors habituals poden activar el nou botó "Seguir a Google" a través d’aquest enllaç, on és possible indicar la preferència per l'EMPORDÀ, assegurant-se així de rebre al seu mòbil una selecció més àmplia de les notícies publicades pel mitjà, sense necessitat d’entrar directament al web. Google assegura que aquest canvi busca "facilitar encara més trobar, seguir i connectar amb el contingut i els creadors que més importen a cada usuari".
Un cop configurada l’opció, Discover mostrarà de manera prioritària i gratuïta les notícies publicades a l'EMPORDÀ dins la secció de recomanacions. A més, en els pròxims dies s’habilitarà un segon accés: un botó de "Seguir" que apareixerà directament a la part superior de les notícies del mitjà dins de Discover.
L’empresa ha confirmat que, a més de les notícies dels mitjans, Discover integrarà publicacions de xarxes socials tant de capçaleres com de creadors de contingut. L’objectiu és ampliar la varietat d’informació disponible en un únic espai.
Informació de qualitat davant la desinformació
Tot i que l’algoritme de Discover organitza els continguts segons els interessos de cada usuari, no sempre garanteix que aquests siguin verídics o actualitzats. Seguir un mitjà de referència com l'EMPORDÀ permet accedir directament a informació contrastada, rigorosa i adaptada a les necessitats de cada lector.
📌 Com seguir l'EMPORDÀ a Google Discover: t'ho expliquem pas a pas
- Accedeix a l’enllaç oficial de Google per a mitjans.
- Fes clic a "Seguir a Google" per afegir l'EMPORDÀ les teves preferències.
- Consulta el teu Discover al mòbil: les notícies del mitjà apareixeran de manera prioritària i gratuïta.
D’aquí a pocs dies, també podràs prémer "Seguir" directament a la part superior de les notícies de l'EMPORDÀ que et mostri Google Discover.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Confirmat un segon cas de dermatosi nodular en una segona granja
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu