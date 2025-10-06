Salut
Visita institucional al "nou" CAP de l'Escala, que s'amplia en 500 metres quadrats
La consellera de Salut, Olga Pané, benneix les obres d’ampliació i reforma del centre
El centre ha guanyat fins a cinc consultes per a l’atenció programada, tenint-ne, ara, dinou
La consellera de Salut, Olga Pané, va visitar, divendres passat, les obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària (CAP) Dr. Moisès Broggi de l’Escala, que han permès guanyar espai i ajustar el centre a les necessitats assistencials de la població que atén. L’obra ha estat finançada pel Servei Català de la Salut i ha suposat una inversió aproximada de dos milions d’euros, entre obra i equipament.
Els treballs, que s’han executat durant poc més d’un any, han consistit en la construcció d’un nou edifici adjacent al CAP, on s’ha inclòs una base d’ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de la reestructuració d’alguns espais i serveis de l’edifici antic. Aquest projecte ha permès guanyar un 60% més de superfície, ja que s’ha passat de 1.004 metres quadrats a 1.513 de superfície construïda, guanyant els 509 d’ampliació del CAP, que inclou la base d’ambulàncies del SEM.
Pané va dir que l’ampliació de l’Escala és una obra "molt encertada, molt ben dissenyada des del punt de vista arquitectònic, i que crec que la gent apreciarà moltíssim". També va posar en valor les obres perquè "no només dona més espai de consulta sinó que permet diferenciar molt bé els dos circuits assistencials: l’urgent i l’atenció programada".
Garantir la sostenibilitat
Olga Pané va aprofitar per recordar la importància que la ciutadania faci un bon ús del sistema de salut per tal que pugui ser sostenible en el futur: "A Catalunya, hi tenim serveis espectaculars, amb un nivell de qualitat molt elevat. Però -va afegir-, és molt important que els puguem sostenir en el futur i un dels elements essencials és utilitzar-los bé". En aquest sentit, va indicar que "nosaltres hem d’ensenyar a utilitzar bé els serveis, hem de donar eines a la ciutadania i millorar alguns recursos; però és feina de tots fer-ne un bon ús".
L’ampliació consta de planta baixa i primer pis. A la planta baixa, s’hi ha ubicat l’atenció continuada i urgent amb accés des de l’exterior diferenciat, on s’ha situat la base d’ambulàncies del SEM. La primera planta s’ha destinat a espais de descans i dormitoris per als professionals de guàrdia i del SEM.
Les noves instal·lacions estan connectades internament amb l’edifici ja existent i comparteixen el mateix taulell d’admissions i recepció. L’ampliació ha permès alliberar espais del CAP existent, que s’han reorganitzat. En aquesta zona, s’ha mantingut l’atenció programada.
El CAP ha guanyat cinc consultes d’atenció programada, de manera que, ara, en disposa d’un total de dinou: onze per a medicina de família, dues d’odontologia, dues de pediatria, una de podologia, una d’atenció sexual i reproductiva. A més, s’ha ampliat l’àrea d’urgències i atenció continuada està integrada, ara, per quatre boxs, tres sales de tractament i una zona de triatge. En aquesta àrea d’atenció urgent, s’ha passat de disposar de sis espais d’atenció a disposar de vuit espais. En total, el CAP disposa ara de 27 espais assistencials.
Amb el transcurs del temps, el CAP ha reestructurat els espais en diverses ocasions per tal d’assumir les noves necessitats assistencials, la incorporació de professionals i la demanda creixent de visites d’urgències.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà