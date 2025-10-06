Ramaderia
Els pagesos temen que aniran sortint "molts casos" de Dermatosi Nodular a l'Empordà
Diversos pagesos i ramaders es concentren davant l'oficina d'Agricultura a Figueres i asseguren sentir-se "decebuts"
Maria Garcia
El Gremi de la Pagesia tem que aniran sortint "molts casos" de Dermatosi Nodular Contagiosa en explotacions bovines i reclama a Agricultura que comenci a vacunar. A més, el Gremi pateix per si no hi ha prou vaccins per als 90.000 caps de bestiar que es troben dins el radi d'afectació del focus detectat a Castelló d'Empúries.
Diversos pagesos i ramaders s'han concentrat davant l'oficina del Departament a Figueres per mostrar el seu malestar, ja que consideren que la conselleria "ha anat tard i malament" a l'hora de prevenir el focus. "Estem decebuts, ni s'ho va prendre seriosament ni es va preparar", ha criticat el portaveu del Gremi, Jordi Ginabreda. Tot i això, també ha apuntat que en les últimes hores "sembla que ha canviat de conducta".
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà