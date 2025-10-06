Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ramaderia

Els pagesos temen que aniran sortint "molts casos" de Dermatosi Nodular a l'Empordà

Diversos pagesos i ramaders es concentren davant l'oficina d'Agricultura a Figueres i asseguren sentir-se "decebuts"

Imatge de la concentració del Gremi de la Pagesia-Revolta Pagesa per demanar al departament d'Agricultura que actuï amb celeritat per aturar el focus de Dermatosi Nodular Contagiosa.

Imatge de la concentració del Gremi de la Pagesia-Revolta Pagesa per demanar al departament d'Agricultura que actuï amb celeritat per aturar el focus de Dermatosi Nodular Contagiosa. / Maria Garcia

Maria Garcia

Figueres

El Gremi de la Pagesia tem que aniran sortint "molts casos" de Dermatosi Nodular Contagiosa en explotacions bovines i reclama a Agricultura que comenci a vacunar. A més, el Gremi pateix per si no hi ha prou vaccins per als 90.000 caps de bestiar que es troben dins el radi d'afectació del focus detectat a Castelló d'Empúries.

Diversos pagesos i ramaders s'han concentrat davant l'oficina del Departament a Figueres per mostrar el seu malestar, ja que consideren que la conselleria "ha anat tard i malament" a l'hora de prevenir el focus. "Estem decebuts, ni s'ho va prendre seriosament ni es va preparar", ha criticat el portaveu del Gremi, Jordi Ginabreda. Tot i això, també ha apuntat que en les últimes hores "sembla que ha canviat de conducta".

