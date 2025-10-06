Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològica

Mor mossèn Joan Riu i Ferrer, rector de Roses i Sant Tomàs de Fluvià durant anys

La missa exequial tindrà lloc aquest dimarts, 7 d’octubre, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Tomàs de Fluvià

Mn. Joan Riu, l'any 1995, en la cerimònia de dedicació del nou altar de l'església de Santa Maria de Roses.

Mn. Joan Riu, l'any 1995, en la cerimònia de dedicació del nou altar de l'església de Santa Maria de Roses. / Bisbat de Girona

Redacció

Figueres

Mossèn Joan Riu i Ferrer ha mort aquest dilluns, 6 d’octubre, a Girona, a l’edat de 91 anys, segons ha informat el Bisbat de Girona. Riu havia estat rector a Roses i Sant Tomàs de Fluvià.

Nascut a Sant Tomàs de Fluvià el 31 de març de 1933, Riu va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona, on va ser ordenat prevere el 6 de novembre de 1955 a l’església de Sant Martí del Seminari.

Després d’un any de servei al Seminari diocesà, fou nomenat vicari de Banyoles, i el 1959 passà a ser ecònom de Capsec. Més tard, el 1963, va ser regent de Vidreres. Del 1966 al 1974, va exercir el seu ministeri a la parròquia de Sant Cugat de Salt, primer com a regent i posteriorment com a ecònom.

Al capdavant de la parròquia de Roses

A partir de 1974, mossèn Joan Riu va iniciar una llarga etapa al capdavant de la parròquia de Roses, on va ser primer ecònom i després rector fins al 2009. Durant aquests anys també va ser arxipreste de l’arxiprestat del Golf de Roses en dos períodes: del 1978 al 1981 i del 1984 al 1987.

El 2004 va assumir la rectoria de Sant Tomàs de Fluvià, el seu poble natal. El 2009 es traslladà a Girona, on va continuar oferint serveis pastorals a diverses parròquies de la ciutat i de la Vall de Llémena. Des del 2021, residia a la Residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, on ha mort.

Segons ha informat el Bisbat de Girona, la missa exequial tindrà lloc aquest dimarts, 7 d’octubre, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Tomàs de Fluvià.

