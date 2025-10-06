Necrològica
Mor mossèn Joan Riu i Ferrer, rector de Roses i Sant Tomàs de Fluvià durant anys
La missa exequial tindrà lloc aquest dimarts, 7 d’octubre, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Tomàs de Fluvià
Mossèn Joan Riu i Ferrer ha mort aquest dilluns, 6 d’octubre, a Girona, a l’edat de 91 anys, segons ha informat el Bisbat de Girona. Riu havia estat rector a Roses i Sant Tomàs de Fluvià.
Nascut a Sant Tomàs de Fluvià el 31 de març de 1933, Riu va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona, on va ser ordenat prevere el 6 de novembre de 1955 a l’església de Sant Martí del Seminari.
Després d’un any de servei al Seminari diocesà, fou nomenat vicari de Banyoles, i el 1959 passà a ser ecònom de Capsec. Més tard, el 1963, va ser regent de Vidreres. Del 1966 al 1974, va exercir el seu ministeri a la parròquia de Sant Cugat de Salt, primer com a regent i posteriorment com a ecònom.
Al capdavant de la parròquia de Roses
A partir de 1974, mossèn Joan Riu va iniciar una llarga etapa al capdavant de la parròquia de Roses, on va ser primer ecònom i després rector fins al 2009. Durant aquests anys també va ser arxipreste de l’arxiprestat del Golf de Roses en dos períodes: del 1978 al 1981 i del 1984 al 1987.
El 2004 va assumir la rectoria de Sant Tomàs de Fluvià, el seu poble natal. El 2009 es traslladà a Girona, on va continuar oferint serveis pastorals a diverses parròquies de la ciutat i de la Vall de Llémena. Des del 2021, residia a la Residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, on ha mort.
Segons ha informat el Bisbat de Girona, la missa exequial tindrà lloc aquest dimarts, 7 d’octubre, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Tomàs de Fluvià.
