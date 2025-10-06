Festa
L'Escala celebra una Festa de l'Anxova entramuntanada amb Toni Cruanyes i Cristina Lagé com a protagonistes
El fort vent que bufava aquest diumenge va fer canviar l'ubicació de l'esdeveniment fins a la plaça de l'Ajuntament, que es va omplir de bat a bat
L'Escala va celebrar aquest diumenge la 35a edició de la Festa de l’Anxova, que enguany va estar marcada per la tramuntana. La celebració es va haver de reubicar fins a la plaça de l’Ajuntament, que es va omplir ràpidament de bat a bat per poder gaudir de l’entrega de l’Anxova d’Or, la degustació popular d'anxoves i la cantada d'havaneres amb el grup Oreig de Mar.
A més, durant el cap de setmana s’hi van dur a terme altres activitats relacionades amb la festa, i tots els anxovers i anxoveres van poder participar en un concurs de preguntes i respostes maridat amb vins i anxoves, o van poder acudir a un concert gratuït a la Punta, o a la presentació del llibre Salaó és nom de dona, de Lurdes Boix.
Anxova d'Or per Toni Cruanyes
Un dels moments puntals de la festa va ser l'entrega de l'Anxova d'Or, que enguany va recaure en el periodista Toni Cruanyes. "Quan parlàvem d'indústria normalment parlàvem d'economia, però al final de la cadena algú en gaudia. Algú tenia un moment de plaer relacionat amb tanta feina des del mar i amb un producte de centenars d'anys d'experiència", va sentenciar Cruanyes. "Un pot d'anxoves era un petit tresor que representava un moment de benestar i d'unió amb el meu país", va remarcar.
Abans, però, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, va dur a terme el pregó, que va estar marcat per la "passió" i "orgull" pel producte escalenc, com també pel sentit de pertinença que suposava. Durant el discurs va esmentar la importància del sector pesquer.
Durant la celebració, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, va voler "convidar tothom a descobrir l'Escala a través de l'anxova, però també a quedar-se per tot el que som capaços d'oferir" i va voler agrair a tothom qui va participar en aquesta diada "en especial a la Unió de Saladors Històrics per la seva tasca de representants i ambaixadors fora de les nostres fronteres".
En la mateixa línia, Rosa Hostenech, presidenta dels anxovers, també va fer un especial esment "als pescadors, com a veritables guardians d'una tradició; als restauradors, autèntics amfitrions del nostre producte; i a tots els escalencs".
Cal destacar que la Ruta de la Tapa de l'Anxova, un circuit de degustació anxovera en què van participar un total de 23 locals de l’Escala, es va mantenir fins al pròxim 12 d’octubre, i tothom encara va ser a temps de participar en aquesta 35a edició.
