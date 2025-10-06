Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora

Van aconseguir fugir del lloc amb un cotxe però els Mossos d'Esquadra les han pogudes identificar

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

Redacció

Santa Llogaia d'Àlguema

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora que hi havia a la caixa quan va voler aturar-les. El robatori va tenir lloc a les quatre de la tarda del dia 24 de setembre. Les quatre dones van començar a omplir tot de bosses amb productes del supermercat -bàsicament, embotits- i després d'empènyer l'empleada van aconseguir fugir del lloc amb un cotxe. Els Mossos d'Esquadra, però, les han pogudes identificar i les van detenir dimarts passat. Tenen entre 35 i 50 anys, viuen a Figueres i se les acusa d'un robatori amb violència i intimidació. Totes les arrestades tenen antecedents.

El robatori al supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema va tenir lloc a les quatre de la tarda del 24 de setembre. La treballadora de l'establiment va veure com quatre dones entraven al supermercat i s'estaven molta estona agafant productes (bàsicament, embotits). Després de posar-los en diverses bosses, totes elles van passar per caixa amb intenció de no pagar res.

L'empleada les va intentar aturar, però les dones li van donar una empenta i van fugir corrents. Van pujar en un cotxe que tenien aparcat al costat del supermercat i es van fer fonedisses. La treballadora, això sí, va poder recuperar una bossa de ràfia plena d'embotits.

Després de rebre la denúncia del robatori, els mossos van obrir una investigació i van poder identificar les quatre lladres. Tenen 35, 36, 43 i 50 anys, i totes elles viuen a Figueres. La policia les va detenir dimarts passat per un robatori amb violència i intimidació. Aquell mateix dia, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

