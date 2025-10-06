Successos
Desarticulada una banda de lladres italians que utilitzava el pas fronterer de Portbou per cometre robatoris en diverses províncies
La Guàrdia Civil deté quatre homes, un d'ells menor, després de cometre 17 robatoris durant l’estiu
EFE
La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal procedent d’Itàlia dedicat a robar a l’interior d'habitatges de les províncies d’Osca, Saragossa i Sòria, amb la qual cosa ha esclarit 17 robatoris i ha detingut quatre persones, una d’elles menor d’edat.
Els detinguts utilitzaven vehicles de lloguer italians i es desplaçaven a Espanya pel pas fronterer de Portbou per dur a terme els robatoris, tornant posteriorment al seu país i repetint aquest patró de manera reiterada durant els mesos d’agost i setembre.
L’operació, anomenada Effrazione, va començar després que a l’agost l’equip de delictes contra el patrimoni de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Osca detectés un augment inusual de robatoris a l’interior de domicilis de la província.
El modus operandi del grup criminal era similar en tots els casos: actuaven durant el dia, normalment al matí, aprofitant el període estival i l’absència dels residents als habitatges triats; forçaven els accessos i sostreien només joies i diners en efectiu, que reenviaven el mateix dia a l’estranger mitjançant empreses d’enviament de diners.
La investigació va permetre esbrinar que els presumptes autors procedien d’Itàlia i que s’havien establert a les localitats de Saragossa, Sòria i Osca per seleccionar els habitatges que consideraven idonis per cometre els robatoris.
Els detinguts utilitzaven vehicles de lloguer italians i es desplaçaven a Espanya pel pas fronterer de Portbou. En aquests dos mesos van robar en 13 localitats de les tres províncies, uns fets pendents encara de valoració pel que fa als efectes sostrets i l’efectiu.
Les investigacions van dur els agents a deduir que el grup delictiu podria haver finalitzat la seva “campanya” de robatoris i que intentava sortir d’Espanya per tornar a Itàlia, per la qual cosa el passat 20 de setembre, agents de la UOPJ van detenir quatre homes -un menor i tres adults d’entre 20 i 45 anys- a l’altura de Barbastre, quan es dirigien cap a Catalunya amb la intenció de sortir del país.
Van ser arrestats com a presumptes autors de 17 delictes de robatori amb força i un de pertinença a grup criminal. Les diligències van ser entregades juntament amb els detinguts al jutjat d’Instrucció número 1 de Barbastre, que va decretar presó provisional sense fiança per als tres adults i mesures cautelars per al menor per part de la Fiscalia de Menors d’Osca.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà