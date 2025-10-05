Navata
Navata talla el trànsit entre la llar d'infants i l'escola
"Aquesta mesura és per garantir un accés segur i còmode a alumnes i famílies", declara l’alcaldessa, Bibiana Vallmajó
Del 16 al 22 de setembre, Navata va celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa impulsada arreu del continent, amb l’objectiu de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, amb especial atenció als vianants, la bicicleta i el transport públic. Enguany, la celebració va estar marcada per la implantació de noves mesures incloses en l’actualització del Pla de Mobilitat Municipal, amb l’objectiu de reforçar la seguretat de la ciutadania, especialment en l’àmbit escolar. El consistori de Navata es va centrar, enguany, en el tall del tram de carrer entre la llar d’infants municipal i l’escola. "Aquesta mesura, que ja es va provar de fer l’any passat de manera temporal, passa a ser definitiva per a garantir un accés segur i còmode a alumnes i famílies", manifesta l’alcaldessa navatenca, Bibiana Vallmajó.
També han aplicat un canvi de direcció al carrer de l’Educació i l’Esport (entre la piscina i el carrer Ordis). "Aquesta modificació permet que el vial actuï com a sortida de vehicles, alhora que facilita la seguretat dels usuaris del bus escolar i evita maniobres complexes", destaca l’alcaldessa Vallmajó.
A més de les actuacions viàries, la Setmana Europea de la Mobilitat va comptar amb activitats de debat i sensibilització. El divendres 19 de setembre es va celebrar, a la Sala del Sindicat, una xerrada informativa sobre el projecte de trasllat de l’estació de tren de Figueres a Vilafant. En aquest acte, hi van participar l’exalcalde de Figueres i actual president del Comissionat per a la transformació ferroviària de la ciutat, Joan Armangué, el qual va exposar els detalls del projecte, les seves implicacions urbanístiques i els incentius econòmics que podria comportar per a la zona. Robert Juvé, urbanista i membre de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà, va ser l’altre ponent, que va remarcar els inconvenients del trasllat, centrant-se en l’impacte ambiental, el cost econòmic i les conseqüències per als usuaris. Aquest acte va concloure amb un debat obert, entre ponents i públic assistent, que va enriquir la reflexió sobre el futur del transport ferroviari al territori.
Mantenir les bicicletes
Mentrestant, el diumenge 21 de setembre es va dur a terme un taller de reparació i manteniment de bicicletes, a càrrec de l’empresa Edibikes. Els participants hi van poder aprendre les nocions bàsiques per a mantenir la bicicleta en bon estat i assegurar-ne un ús segur i durador. I es va acabar el dilluns dia 22 amb el dia sense cotxes, on es promovia a la ciutadania a fer els trajectes a peu, bicicleta o transport públic i evitar, en la mesura del possible, el transport privat.
Amb aquestes activitats i mesures, l’Ajuntament de Navata refermava el seu compromís "amb una mobilitat més segura, sostenible i adaptada a les necessitats de la ciutadania", segons concloïa la seva alcaldessa. Altres municipis de la comarca altempordanesa també van celebrar diversos actes paral·lels en el transcurs de la Setmana Eurpea de la Mobilitat, amb l’objectiu de fer participar els seus veïns i veïnes en diferents activitats.
Les obres del carrer Olot, a punt
L’Ajuntament de Navata calcula que les obres de renovació integral del carrer Olot, una de les vies urbanes més transitada del municipi, "estan gairebé acabades, d’aquí a un parell de setmanes es canviarà l’asfalt i, ben aviat, es plantarà l’arbrat", segons ha dit l’alcaldessa navatenca, Bibiana Vallmajó. Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la qualitat urbana i els serveis bàsics, les obres van començar el passat mes de juny, al tram comprès entre el carrer Cabanelles i l’encreuament amb el carrer de la Creu.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Navata apostava per transformar un projecte, pensat inicialment com a eix comercial, en una intervenció enfocada a la sostenibilitat, la seguretat viària i la millora dels serveis per al conjunt del poble. Tot i això, s’ha fet una revisió i modificació del projecte inicial.
