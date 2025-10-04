Entrevista
Francesc Guisset, regidor d'Urbanisme de Llançà: "No hem copsat l’oposició del poble als projectes de la Farella i Super Fener"
El regidor afirma que l'Ajuntament "defensa un urbanisme equilibrat i responsable"
Les protestes de col·lectius ecologistes davant de projectes com de la Farella o Super Fener ha posat el focus en projectes que foemen part del Pla General del 2002
Els projectes de Super Fener i la Farella han generat reaccions molt adverses. Com s’ha desenvolupat tot el procés fins a l’execució actual?
Tots dos són desenvolupaments aprovats fa anys. Formen part del Pla General de Llançà del 2002, que ja establia que aquests terrenys eren urbanitzables. A Super Fener ja hi havia parcel·les edificades, però calia consolidar tota la zona amb serveis, carrers, enllumenat i una ordenació definitiva per complir amb la normativa vigent. Els propietaris es van constituir en una junta de compensació el 2016. A partir d’aquí es van redactar i aprovar els projectes de reparcel·lació i urbanització d’unes 90 parcel·les. Un cop es van meritar les quotes d’urbanització i quan es va completar el finançament entre els propietaris, es va poder iniciar l’execució de les obres aquest estiu, adequades al planejament. Tot aquest procés ha seguit els tràmits establerts: s’ha publicat, s’ha informat i no s’hi han presentat al·legacions. Entenc que l’inici de les obres hagi generat reaccions, sobretot quan el projecte passa del paper a la realitat, però estem parlant d’un planejament consolidat fa dècades.
En el cas del projecte de la Farella, com s’ha intentat minimitzar l’impacte ambiental?
Pel que fa a la Farella, estem parlant també de sòl urbà consolidat. Els mateixos propietaris van decidir desenvolupar-lo i van presentar un projecte que es va adaptar completament al Pla Director de Protecció del Litoral gironí, aprovat pel Departament de Territori de la Generalitat. Aquest pla marca criteris de sostenibilitat ambientals molt clars, i el projecte s’hi va ajustar totalment. De fet, això va suposar una reducció molt important: es va rebaixar un 30% la densitat, l’edificabilitat i l’ocupació prevista inicialment. Els mateixos propietaris van entendre que es troben en un entorn que cal preservar, que cal protegir, i que és imprescindible buscar l’equilibri entre el seu dret a edificar amb la protecció del patrimoni ambiental. No hi haurà construccions a primera línia de mar, sinó una franja d’arbrat que separen 15 metres que s’alineen de primera franja de mar i que funcionarà com a barrera natural. Això permet que el camí de ronda mantingui el seu caràcter, i que, en lloc de veure edificacions, la gent hi trobi una línia d’arbres i espais verds. També s’han previst corredors ecològics entre les edificacions. Són passos que permeten la connectivitat de les aus que venen de mar el mar per poder anar el Parc Natural de Cap de Creus. Són zones on poden descansar, fer niu i continuar el seu trajecte cap a l’Albera. Tot el projecte busca minimitzar l’impacte: amb cobertes vegetals, colors terrosos i una integració paisatgística molt curosa. La pineda està situada és un àmbit on la major part de l’entorn ja està edificat, amb urbanitzacions existents i habitatges construïts a banda i banda de la pineda. Aquesta parcel·la quedava pendent, i per això té la classificació de sòl urbà consolidat. Això vol dir que disposa dels serveis bàsics i les infraestructures necessàries per ser urbanitzada.
S’hi permeten usos tant residencials com hotelers a la Farella?
Pel que fa als usos, el mateix Pla Director Urbanístic del litoral permet que a la Farella s’hi puguin desenvolupar tant usos residencials com hotelers. Això és una directriu marcada pel mateix pla i, per tant, és totalment legal. Ara mateix, el projecte es troba en fase de planejament.
Quins són els terminis per tirarlo endavant?
Nosaltres vam aprovar provisionalment el projecte i el vam traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquesta va considerar que calia aclarir alguns paràmetres urbanístics i ho vam fer arribar al promotor. Un cop fetes les esmenes, els nostres serveis tècnics han verificat que s’han complert els requisits. Tot i això, cal tenir present que l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva és la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme, que depèn del Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. El document es va enviar al ple del mes d’agost i esperem tenir resposta abans de final d’any.
De quina manera influirà el contenciós que volen presentar els grups ecologistes.
Un jutjat haurà de revisar si tot el procediment que hem fet s’ha realitzat correctament. Es tracta d’un recurs contenciós administratiu, que permet que un òrgan imparcial determini si el projecte s’ajusta a la legalitat vigent i als criteris de sostenibilitat establerts.
L’oposició al projecte s’ha fet sentir fortament. La Farella és un lloc molt estimat al poble?
No hem copsat una oposició ciutadana pel que fa a poble. Les manifestacions han estat encapçalades per grups ecologistes, i veïns de Llançà que són membres d’aquestes entitats. Però no hi ha hagut un moviment generalitzat entre els veïns de Llançà. El veïnat es mostra més encuriosit que preocupat, sovint arran del ressò mediàtic que ha tingut el cas. Ens pregunten què està passant, però no pel fet que es construeixi en una pineda, sinó perquè han vist les notícies. A banda i banda d’aquesta zona ja hi ha urbanitzacions consolidades, i el planejament vigent preveu zones verdes i respecta els límits del Parc Natural. Nosaltres ja no podem créixer més. També l’Ajuntament manté una gestió forestal molt responsable, amb la implementació de franges de protecció contra incendis, i assegurem l’equilibri entre el desenvolupament urbanístic i la preservació del patrimoni natural. Constato que a la Farella calia posar ordre, amb la tutela de l’Ajuntament perquè es faci d’acord amb criteris de sostenibilitat i se’ns reconeix que hem fet aquesta tutela i fiscalització davant aquest dret privat respecte al dret públic de preservació de l’entorn. Hi havia arbres caiguts i el terreny estava deixat. Igual que a Super Fener, ara s’hi faran carrers ben urbanitzats, voreres i serveis bàsics. Volem garantir que les noves urbanitzacions compleixin els estàndards de qualitat i seguretat que marca la llei.
Quins projectes més teniu?
Ara mateix estem tirant endavant un pla d’asfaltatge per anar millorant, dins de les nostres possibilitats pressupostàries, els carrers del municipi. L’Ajuntament de Llançà gestiona una gran superfície urbana, fruit del creixement desordenat dels anys 80, en plena expansió urbanística del litoral català i espanyol. També tenim subvencions per arreglar façanes. Igualment, estem treballant dues rotondes importants amb el Departament de Territori, una per descongestionar l’entrada de Llançà, a la carretera N260 per descongestionar la zona que connectaria la part de l’estació amb la resta de la trama urbana. L’altra se situaria just a l’entrada del poble. S’ha licitat i adjudicat el projecte d’aquesta rotonda i a veure si aviat la Generalitat anuncia que es tira endavant, ens agradaria que fos una realitat aquesta legislatura.
Quin model industrial defensa l’Ajuntament de Llançà?
Nosaltres el que estem fent és potenciar que es vagin obrint nous comerços i petits negocis al municipi. Llançà no té la demanda ni la ubicació per acollir grans polígons industrials. El que fem és facilitar-ne la implantació en baixos i espais comercials dins del teixit urbà ja consolidat, especialment a la zona comercial preferent del poble. La idea és donar vida al poble, al carrer.
