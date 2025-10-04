Comerç
Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
Després d’una seixantena d’anys de servei al públic, la botiga va tancar la porta el 15 de setembre passat
Un nou capítol dels efectes de la globalització sobre el petit comerç local de casa nostra
"Ens ha fet pena tancar, però era el moment de fer-ho". Així de clar s’expressa Carme Sanchis Vilabrú, la darrera responsable de la botiga Sports Vilabrú de l’Escala. Ella i el seu marit, Baudi Laso, han conduït l’establiment del carrer del Port aquests darrers anys, havent de lluitar contra les vicissituds que afecten de ple el petit comerç local.
En el moment d’abaixar la persiana per última vegada, la Carme mira enrere i recorda l’esforç familiar dels avis i pares per tirar endavant un model de botiga que de bon començament va estar lligat al món de les sabates. "L’àvia, Miquela Callol Flaquer, casada amb Rafel Vilabrú, va obrir una sabateria al carrer que aleshores en deien de José Antonio i que després va ser el del Mar. A Can Baró, li deixaven les sabates per vendre, de manera condicional. Si les venia, bé i, si no, les tornava. L’avi era un bon sabater artesà", explica la Carme. La nissaga familiar de Can Vilabrú també tenia bona fama com a sastreria.
La Miquela i en Rafel van tenir dues filles, la Carme i la Maria. La primera va donar continuïtat al negoci familiar. Casada amb Pasqual Sanchis, van obrir un nou local al costat del Cine de Pekín. L’altra germana, Maria, va tirar endavant una fàbrica d’articles de pell al carrer Alliberació.
"Els pares van treballar molt"
La botiga dels Sanchis Vilabrú es va dedicar al món de les sabates i els complements. "Veníem una mica de tot, sobretot productes de calçat i per vestir, era el moment del boom turístic i feia de bon aprofitar. Els pares van treballar molt", recorda la seva filla Carme. La família tenia dos fills més, Pasqual i Gemma, dedicats a la comercialització de peix i l’educació com a mestra, respectivament.
Carme Sanchis es va casar amb Baudilio Laso el 1987. Es van conèixer a Palència, en un viatge, i l’amor va fer que en Baudi es traslladés a viure a l’Escala. "Ara ja fa més anys que és aquí que els que va viure a Palència, és molt escalenc", diu ella. Malgrat les arrels marineres de la família, la Carme va néixer a Perpinyà, però se sent plenament escalenca.
Aquella sabateria que també venia complements de vestir es va convertir en Sports Vilabrú fa uns quaranta anys. Carme diu que va ser "per influència del meu germà, que li agradaven molt els esports". L’establiment ha continuat fins ara al costat de la placeta de Pequín. Com a record, la Carme i en Baudi han guardat el rètol de l’establiment: "El tenim en el magatzem de casa, ja veurem què en farem...".
Si parlem de la trajectòria de Sports Vilabrú, el seu fort "han estat les vambes, les sabatilles de fer esport, de caminar, córrer... Hem tingut molts clients que venien expressament a buscar un model concret i, si no el tenies, no en volien cap altre".
Els enemics del negoci
L’evolució de la moda esportiva ha anat emparellada amb una altra realitat: "els dos grans enemics del negoci han estat la Covid i Internet. Les compres en línia han fet molt de mal al comerç local", explica Carme Sanchis. Una cara fosca que, en canvi, i a diferència d’altres localitats, no ha patit la incidència de la proliferació de les grans superfícies comercials. "És veritat que aquests darrers anys, a l’Escala, s’han obert molts supermercats, però no ens han fet la competència, perquè no han ofert gairebé res de calçat ni material esportiu".
De clients n’han tingut de tota mena, autòctons i estrangers, amics i passavolants "i també algun futbolista famós", el nom del qual el guarden en el calaix dels records. "Hem atès tothom tan bé com hem sabut", repassa mentalment la Carme mentre relata les darreres setmanes de vida de la botiga "amb el moment d’haver de posar el cartell de Liquidación por cierre, el rètol que van trobar disponible en aquell moment".
Mirant l’Escala dels darrers anys, Carme Sanchis admet que els primers temps del tancament dels carrers de mar, després de la darrera gran reforma, "van ser molt durs, a l’hivern no passava ningú. Sort en teníem de ser davant de la farmàcia". Un cop jubilats, l’activitat diària de la Carme i en Baudi agafa una altra volada i més tenint un net eixerit de només sis anyets. Fer de comerciants ja és una etapa tancada.
