Un catedràtic de sanitat animal avisa que la Dermatosi Nodular es pot propagar fàcilment i veu “imprescindible” vacunar
L'expert apunta que les condicions climàtiques actuals no ajuden a frenar la malaltia
ACN
El catedràtic de sanitat animal de la UAB i membre del consell científic del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, Mariano Domingo, avisa que el focus de Dermatosi Nodular detectat en una explotació de Castelló d'Empúries es pot propagar "amb certa facilitat" i considera "imprescindible" la vacunació. Tenint en compte que les mosques propaguen la malaltia de manera efectiva, Domingo apunta que "el problema és que les condicions climàtiques actuals no ajuden a limitar la presència d'insectes a les granges". En aquest sentit, considera que "la malaltia pràcticament no es pot aturar si no es genera immunitat entre els animals".
Domingo considera "quasi impossible" erradicar la malaltia en aquesta època de l'any només amb el sacrifici i limitant el moviment dels animals. "La immobilització d'animals és important, però és insuficient", ha dit. Si bé una de les mesures més dràstiques en aquests casos comporta el sacrifici del ramat que constitueix la font d'infecció, el catedràtic també ha apuntat que "els sacrificis massius no tenen sentit", ja que continua la propagació de la malaltia. "És més útil aconseguir vacunes i immunitzar de manera intensa", ha conclòs.
Com a mínim, Domingo ha apuntat que caldria vacunar totes les explotacions dins d'un radi de 50 quilòmetres del focus. En cas de no fer-ho, no descarta la possibilitat que la Dermatosi Nodular s'estengui més enllà de Catalunya. "La malaltia s'estén de manera lenta però no té aturador si no és genera una barrera immunitària. Els animals estan a l'aire lliure i els insectes poden traslladar la infecció d'una granja a una altra que pot estar a 5 quilòmetres", ha sentenciat.
Pel que fa al procés d'erradicació, Domingo ha explicat que es basa en l'observació dels animals en visites periòdiques a les granges situades dins del radi de propagació. "Es considera que 45 dies és un temps d'observació suficient. Si no es detecten més casos en cap altra explotació durant aquest termini, es considera que el brot està controlat", ha assegurat.
La Dermatosi Nodular és una malaltia infecciosa causada per un virus i de certa letalitat que afecta de manera exclusiva els bovins. Provoca febre molt alta als animals, afecta els òrgans interns i és molt visible a la pell. Fins ara, la malaltia no estava present en territori europeu des de l'any 2017, després que es detectessin focus a països com Grècia i Bulgària en un episodi on la Dermatosi Nodular es va estendre en un radi de mil quilòmetres. Segons Domingo, en una explotació afectada per la malaltia, poden morir entre el 30% i el 50% dels animals.
