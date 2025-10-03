Narcotràfic
Un xofer detingut al Pertús amb 208 quilos de pol·len de cànnabis és condemnat a quatre anys de presó
Els duaners francesos l'enxampen i també se li ha imposat una sanció de dos milions d'euros
Agents duaners del Pertús francès van interceptar el passat 24 de setembre un camió amb matrícula holandesa que transportava 208 quilos de pol·len de cànnabis, una operació que ha acabat amb la condemna del conductor a quatre anys de presó.
Cap a mitja tarda, a l’autopista A9, en direcció Espanya-França, els agents, amb el suport d’un equip caní, van inspeccionar el remolc del vehicle. Durant la revisió, van trobar palets embolicats amb film transparent, que amagaven peces d’acer inoxidable i quatre capses de cartó situades a la base d’un dels palets.
L’obertura d’aquestes caixes va revelar la presència del material estupefaent, que sumava un total de 208 quilos de pol·len de cànnabis.
El conductor, de nacionalitat holandesa, va ser detingut de manera immediata i traslladat a la seu de la unitat duanera. Posteriorment, va ser lliurat al Cos de Policia de Perpinyà per a la instrucció del cas.
En la seva compareixença davant el Tribunal de Districte de Perpinyà, l’acusat va ser condemnat a quatre anys de presó, dels quals dos amb suspensió, amb detenció continuada. A més, se li va imposar una multa duanera de més de dos milions -2.080.000 euros- i una prohibició d’entrada al país durant cinc anys, informen des de la Duana francesa.
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- El Papa Lleó XIV rep una comitiva empordanesa al Vaticà
- Lluís Lupiáñez, cap de la Guàrdia Urbana de Figueres: “En el camp de la seguretat, la ciutat paga cara la seva ubicació estratègica”
- Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista
- Un acusat reconeix que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el dia de Nadal