Judici
Un dels acusats del crim de Cabanelles admet que potser el va matar ell després de donar-li cops de puny
L'altre processat assegura que quan va marxar la víctima era viva i reitera la seva innocència
Maria Garcia
Un dels dos acusats del crim de Cabanelles ha admès que potser va matar la víctima després de donar-li cops de puny. El processat ha exposat que es van barallar, que ell era boxejador i sabia com picar, però que, quan va marxar, la víctima era viva. No obstant això, preguntat pel seu advocat sobre si ell li hauria provocat la mort, ell ha reconegut que "si després no va passar res més, el culpable soc jo". Per contra, l'altre processat ha exposat que quan va veure que es barallaven, ell va marxar perquè "li feia por" l'altre home perquè estava fora de si. "Mai l'havia vist així, no semblava ell", ha indicat. El judici, que se celebra amb jurat popular, continuarà la setmana vinent amb la declaració d’altres testimonis.
Els fets que jutja la secció tercera de l'Audiència de Girona van passar la nit del 27 al 28 de febrer del 2021. Les acusacions sostenen que els tres homes van coincidir en una festa que es va fer a un domicili de Vilafant. Segons la seva versió, els dos processats van discutir amb la víctima i li van clavar una pallissa que el va deixar inconscient. Més tard, el van carregar a un cotxe, el van portar fins a Cabanelles i el van degollar. Van deixar el seu cos al voral d'una carretera.
La fiscalia els acusa d'un delicte d'assassinat i sol·licita 24 anys de presó per cadascun. L'acusació particular eleva la petició a 25 anys. Per contra, l'advocat de la defensa en demana l'absolució.
Aquest divendres ha començat el judici amb la tria del jurat popular i les al·legacions de les parts. Tot seguit, han declarat els dos acusats del crim, que només han contestat a les preguntes del seu advocat.
Un dels processats, Florin, ha confirmat que va assistir a la festa i que es va discutir amb la víctima. El motiu és que havien portat cocaïna i, quan demanar de tenir més droga, no volien pagar més diners perquè deien que era de molt mala qualitat. La disputa va pujar de to i, segons l'acusat, la víctima el va empènyer.
L'altre processat, José, es va posar pel mig per intentar calmar els ànims, però també va acabar rebent un cop de puny per part de la víctima. Quan Florin ho va veure, li va començar a clavar cops de puny a l'home assassinat. "Els dos ens pegàvem, però com que vaig ser boxejador jo donava millor els cops perquè sabia com picar", ha admès.
Llavors Florin va acompanyar a José a fora del domicili, al cotxe, i li va dir que marxés. Florin va tornar a entrar i es va trobar la víctima parlant amb el propietari de l'habitatge on havien fet la festa. Segons el seu relat, quan l'home assassinat el va veure de nou, "se li va tirar a sobre".
Van tornar-se a barallar a cops de puny, fins que el propietari de l'habitatge va arribar amb una pala. L'acusat va marxar i, en tornar, va veure que la víctima no es movia. Aleshores ell i el propietari del domicili van posar l'home al maleter del cotxe i Florin se'l va endur.
Un cop a la carretera, José el va anar a buscar amb el seu vehicle, i li va demanar que pensés en la seva família. Florin ha relatat que aleshores va sentir sorolls del maleter, va obrir-lo i la víctima estava bé. De fet, segons la seva versió, l'home el va intentar atacar amb alguna cosa a les mans.
Florin ha apuntat que, enmig de la baralla, el va treure del maleter, el va llençar al voral de la carrereta i va agafar un ganivet petit. L'acusat ha deixat clar que no li va clavar, sinó que li donava cops de puny amb el ganivet a la mà. Aleshores la víctima va quedar estesa a terra inconscient.
Florin va marxar i va tornar a l'habitatge on havien fet la festa per avisar als propietaris del domicili que havia deixat la víctima a la carretera i que patia per si es moria o li passava alguna cosa. "Quan el vaig deixar, estava viu", ha recalcat.
El seu advocat li ha preguntat si reconeixia que va posar fi a la vida de l'home. "Si no va passar res més després, el culpable soc jo", ha afirmat.
Error policial i processal
En un principi, els Mossos d'Esquadra van detenir un noi també acusat pel mateix crim. Es dona la circumstància, però, que era el fill de l'altre processat, José. El jove va passar mesos a una presó de Romania, fins que va poder demostrar que ell no era a Figueres els dies del crim, ja que feia mesos que vivia al seu país d'origen.
Paral·lelament, el seu pare es va presentar voluntàriament al jutjat de Figueres per confirmar que era ell, i no el seu fill, el que havia estat a la festa. Però no va ser fins mesos després que el van imputar pel crim.
Durant la seva declaració al judici, José ha confirmat que durant la festa es va consumir alcohol i cocaïna, i que la discussió entre la víctima i Florin va començar per una disputa per les drogues. Ell va rebre un cop de puny quan va intentar separar-los, i va marxar a rentar-se la sang de la cara.
"Després vaig decidir que me n'anava, perquè no estic acostumat al fet que una barbacoa acabi amb una baralla", ha assenyalat. Quan es dirigia cap al seu cotxe, l'acusat va veure com Florin i el propietari del domicili carregaven la víctima al maleter del cotxe.
Aleshores va decidir seguir a Florin amb el seu cotxe, fins que va parar a la carretera de Cabanelles. Va intentar parlar amb ell, però "no el va voler escoltar". "Feia anys que el coneixia, mai l'havia vist així, sempre era molt amable. Però en aquell moment no era ell. Vaig girar cua perquè tenia por d'ell", ha exposat. Preguntat pel seu lletrat si era innocent, ha remarcat que "per descomptat" que ho era.
El judici continuarà la setmana vinent amb les declaracions de testimonis, Mossos d'Esquadra i pèrits.
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- Lluís Lupiáñez, cap de la Guàrdia Urbana de Figueres: “En el camp de la seguretat, la ciutat paga cara la seva ubicació estratègica”
- El Papa Lleó XIV rep una comitiva empordanesa al Vaticà
- Aliança Catalana i el vel islàmic
- Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista