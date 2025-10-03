Judicial
Trien el jurat popular i comença el judici dels dos acusats de matar un home a Cabanelles
Els sospitosos s'enfronten a 25 anys de presó per suposadament haver agredit mortalment la víctima
Aleix Freixas | Maria Garcia
Girona
La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha iniciat aquest divendres al migdia el judici contra els dos acusats de matar un home a Cabanelles, el 2021. Segons el relat del fiscal, els tres acusats i la víctima van coincidir en una festa a Vilafant, on es van discutir i els dos homes li haurien clavat una pallissa. Més tard, el van carregar a un cotxe, el van portar fins a Cabanelles i el van degollar. Van deixar el seu cos al voral d'una carretera. La fiscalia els acusa d'un delicte d'assassinat i sol·licita 24 anys de presó per cadascun i l'acusació particular ho eleva als 25. Per contra, l'advocat de la defensa en demana l'absolució. Aquest divendres està previst que declarin els dos acusats.
