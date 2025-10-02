Solidaritat
Roses impulsa una subhasta solidària per ajudar l’associació Tramuntanets amb música i strip-art
L’esdeveniment recaptarà fons per a infants amb necessitats especials, amb la participació de Chiqui Martí, la banda D Gremlins i l’artista Boris Mörker
Roses acollirà aquest divendres 3 d'octubre una subhasta benéfica a favor dels nens i nenes de l’associació Tramuntanets, que treballa amb infants amb necessitats especials. La trobada comptarà amb l’actuació de Chiqui Martí, reconeguda artista del strip-art, i amb un concert acústic de la banda de rock D Gremlins. L'acte tindrà lloc a la sala Ca L'Anita, a les set de la tarda.
Un univers fantàstic
L’esdeveniment se celebra dins del marc de l’exposició Comic Art de Boris Mörker, centrada en l’univers subaquàtic i femení de Lou-Lou Fanguette, una dona sirena que dóna vida a un món màgic i reivindicatiu. L'artista convida a assistir a l'acte a aquesta combinació d’art, música i solidaritat oberta a tothom "per col·laborar amb una causa que importa".
L'espai de Ca l'Anita de Roses acull fins al 19 d'octubre l'exposició Lou-Lou Fanguette i il·lustracions de Boris Mörker, una mostra amb cor, pensada per recaptar fons per a Tramuntanets, associació de famílies d’infants i joves amb diversitat funcional de Roses. La inauguració de la mostra va comptar amb la participació de la convidada d’honor Chiqui Martí, musa que ha inspirat gran part de l'univers fantàstic que exposa Boris Mörker.
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- Investigadors del sistema català de ciència alerten a Figueres de l’augment dels trastorns mentals per la situació socio-geopolítica
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista
- L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre la setmana passada