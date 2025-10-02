Societat
El Papa Lleó XIV rep una comitiva empordanesa al Vaticà
L'ha encapçalat l'alcalde de Peralada, Miquel Brugat, i representants del Festival Perelada, amb motiu de la celebració aquests dies d'una edició especial del festival a Roma en col·laboració amb l'Abadia de Montserrat
El Papa Lleó XIV va rebre, aquest passat dimecres, una comitiva empordanesa al Vaticà, encapçalada per l’alcalde de Peralada, Miquel Brugat, i representants del Festival Castell de Peralada així com la delegació de l’Abadia de Montserrat, en el marc de l’audiència general que el Sant Pare ofereix setmanalment a la plaça de Sant Pere. L’acte es va celebrar coincidint amb l’edició especial del Festival Castell de Peralada, que té lloc fins aquest divendres a diferents espais de Roma, amb motiu del preàmbul del 40è aniversari del Festival i del mil·lenari de l’Abadia de Montserrat.
