Successos
Busquen un excursionista de 62 anys desaparegut a la zona de la Mare de Déu del Mont
Feia una ruta en grup per l’Alta Garrotxa quan se’n va perdre el rastre dimecres al vespre
Els Bombers treballen en la recerca d’un excurionista de 62 anys, de nacionalitat estrangera, desaparegut des de dimecres a la tarda a la zona del Santuari de la Mare de Déu del Mont, al terme municipal d’Albanyà.
L’home, de nacionalitat estrangera, formava part d’un grup organitzat de 22 excursionistes que feia una ruta per l’Alta Garrotxa. En fer el recompte, es va detectar que no hi era, i es va donar l’avís als serveis d’emergència a les 19.11 h. Segons les primeres informacions, l’excursionista no portaria bateria al mòbil, fet que en dificulta la localització.
La recerca va començar dimecres al vespre amb 12 dotacions dels Bombers -incloent-hi efectius dels GRAE, la GCR i drons de suport-, i aquest dijous s’ha ampliat el dispositiu fins a 18 dotacions amb la incorporació de la Unitat de Comandament Mitjana.
Els equips continuen treballant intensament per rastrejar la zona i intentar localitzar l’home desaparegut.
