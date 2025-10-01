Llançà
SOS Costa Brava i Iaeden aconsegueix els 21.000 euros per presentar el contenciós contra el projecte de la Farella de Llançà
L’entitat vol aturar la urbanització prevista a la pineda, on es projecta la construcció de 62 habitatges
Carme Vilà
SOS Costa brava i la Iaeden han aconseguit a través d'una campanya de micromecentatge els 21.000 euros per finançar les despeses per tirar endavant un contenciós contra el projecte de la Farella de Llançà que preveu la urbanització d'una pineda davant de mar. El govern el va aprovar provisionalment el març de 2024 assegurant que s'havien pactat canvis al projecte inicial que rebaixaven l'edificació i milloraven la integració a l'entorn.
Les entitats han explicat que abans del termini previst, el 3 d'octubre, s'ha arribat a la xifra necessària a través de centenars d'aportacions. Això s'afegeix a les 5000 signatures recollides i a la mobilització el 21 de setembre amb la participació d'unes 300 persones que es van concentrar a la platja per defensar "l'última pineda litoral del nucli urbà de Llançà".
Amb els recursos obtinguts es presentarà el recurs contenciós administratiu contra el Pla de Millora Urbana (PMU) aprovat el juliol passat que preveu la construcció de 62 habitatges i possibles usos hotelers en cinc blocs a primera línia de mar.
L'entitat entén que el projecte "amenaça de destruir 1,5 hectàrees de pineda mediterrània, un hàbitat d'interès comunitari, i ha estat aprovat sense avaluació ambiental".
Les entitats recorden que es tracta d’una victòria col·lectiva que demostra la força de la mobilització social davant l’urbanisme especulatiu que encara impera a la Costa Brava. «El cas de la Farella posa en evidència un model caduc que cal aturar i revertir. La ciutadania ha dit prou i ha actuat», afirmen.
Actualment, hi ha més d’una vintena de casos actius, diuen, que amenacen cales, boscos i camins de ronda a tot el litoral. Per això, les entitats fan una crida a fer-se protector o protectora de SOS Costa Brava o de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, amb una aportació anual que permeti garantir una base econòmica estable per continuar defensant el paisatge i el patrimoni natural a llarg termini.
El govern de Llançà (Junts i PSC) va aprovar provisionalment el març de 2024 el Pla de Millora Urbana (PMU) per a desenvolupar el terren. El govern defensava que s’havia negociat i pactat amb els promotors mesures diverses per reduir el màxim possible l’impacte. Es construiran 5 edificis, però de planta i pis, amb una alçada inferior a l’arbrat, remarcaven. Seran en total 62 habitatges. Tindran coberta vegetativa i els vint metres a primera línia estaran lliures.
La superfície del sòl és de 15.021,64 metres quadrats, dels quals s’ocuparan 3510 metres quadrats. En la proposta inicial s’ocupaven 5257,51. Es tracta d’habitatge plurifamiliar perquè se situaran en cinc blocs de pisos.
Es van descartar totalment les propostes anteriors d’edificació que permetien fins a setze edificis i que eliminaven totalment l’arbreda existent, constatava el regidor d’Urbanisme, Francesc Guisset.
