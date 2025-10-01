Seguretat
Roses reforçarà la Policia Local amb noves unitats especialitzades i una nova caserna
L'alcalde ho anuncia durant la celebració de la Diada Patronal del cos, que consolida el seu caràcter institucional anual
L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, va anunciar aquest dissabte el reforç de l’organització de la Policia Local amb la incorporació de noves unitats especialitzades i la construcció d’una nova caserna. Ho va fer durant la celebració de la Festa Patronal del cos, que va tenir lloc al Teatre Municipal i que, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, es consolida com a acte institucional anual, ja que es va recuperar l’any passat després de més d’una dècada sense celebrar-se.
Amb aquesta celebració, el consistori vol reconèixer públicament la tasca dels agents, marcada per la vocació de servei, la proximitat i el compromís amb la seguretat i la convivència al municipi.
Més de 40 anys de servei
Un dels moments més emotius de la jornada va ser l’homenatge als agents Xavi Matas i Joan Balló, que es jubilen després de més de 40 anys de servei a la Policia Local de Roses. Van rebre una placa commemorativa i paraules d’agraïment en nom del consistori i la ciutadania.
L’acte va comptar amb la participació de l’alcalde, la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Simarro, i el sotsinspector-cap del cos, José Francisco Gutiérrez. També s’hi va projectar un audiovisual amb dades i imatges de les actuacions executades pel cos durant l’últim any.
L’alcalde va reafirmar el compromís municipal amb la Policia Local i va anunciar l’impuls de noves unitats especialitzades i la construcció d’una nova caserna. “Aquests canvis no només reforçaran la seguretat, sinó que són un missatge clar: l’Ajuntament aposta decididament per vosaltres i pel vostre futur”, va afirmar.
La regidora Simarro va voler posar en valor la feina quotidiana del cos i va subratllar que “la Policia Local és molt més que un cos de seguretat: és un servei públic que treballa al costat de la ciutadania”. També va agrair la tasca de tot l’equip de l’àrea de Seguretat Ciutadana i el suport de les famílies dels agents.
A l’acte hi van assistir regidors i regidores del consistori i representants de diversos cossos de seguretat i institucions, com els Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, l’Ajudantia de Marina i la Base Militar Aèria de Pení.
