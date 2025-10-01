Roses
Roses congela els impostos municipals per al 2026 i amplia les bonificacions socials i ambientals
El nou paquet d’ordenances, aprovat en el ple d'aquest dilluns, també introdueix millores en transparència i gestió administrativa
El Ple municipal de Roses va aprovar aquest dilluns, 29 de setembre, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2026. El nou paquet normatiu manté congelats tots els impostos municipals i la taxa de residus, incorpora noves bonificacions de caràcter social i ambiental, i introdueix millores en la transparència i la gestió administrativa.
Impostos i modificacions tècniques
Els principals tributs —IBI, IAE, IVTM, ICIO i plusvàlua— es mantenen sense cap augment. Les modificacions aprovades són de caràcter tècnic i de gestió, amb l’objectiu de fer més entenedora la regulació i adaptar-la a la normativa vigent.
Bonificacions i noves mesures
Entre les novetats, destaca la redefinició de les bonificacions ambientals per a vehicles zero emissions i la incorporació d’una bonificació del 95% en la plusvàlua per a transmissions per herència, sempre que l’immoble es destini a la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social durant un mínim de cinc anys.
Pel que fa a l’ICIO, el pagament a compte es calcularà a partir d’ara amb mòduls establerts pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), per garantir més transparència en el procés.
Taxes municipals
Les quotes s’actualitzen amb un increment del 2,8%, corresponent a l’IPC, amb algunes excepcions. En concret, l'aigua augmenta un 1,17%, el clavegueram un 1,81% i la taxa de residus, en canvi, no s'incrementa.
També s’ajusten altres serveis, com el cementiri o l’ocupació de la via pública, i s’incorporen noves taxes per a certificats de bona execució sol·licitats per empreses contractistes.
Pel que fa a l’ús d’instal·lacions municipals, es revisen les condicions del Teatre Municipal, l’Espai Cultural de la Ciutadella i el Castell de la Trinitat, amb l’objectiu de fomentar la cultura i la participació ciutadana.
Calendari fiscal
Es mantenen les tres fraccions per als rebuts domiciliats, però s’ajusten les dates de càrrec per optimitzar la gestió bancària. A partir del 2026, els pagaments es faran l’1 de juliol, l’1 de setembre i l’1 de novembre, en lloc del 30 de juny, 31 d’agost i 31 d’octubre. Pel que fa a la llar d’infants i el transport escolar, el pagament s'efectuarà el dia 10 de cada mes, en lloc del dia 5.
Declaracions i entrada en vigor
La regidora d’Economia i Hisenda, Joana Pérez, va destacar que “el nostre compromís és que la fiscalitat de Roses sigui justa, clara i adaptada a la realitat de la nostra ciutadania. Per això mantenim congelats els impostos, introduïm noves bonificacions que responen a necessitats socials i ambientals, i millorem la transparència i la gestió administrativa de les ordenances”.
Les noves ordenances fiscals entraran en vigor l’1 de gener de 2026, un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província. Amb aquest paquet de mesures, l’Ajuntament reafirma la seva voluntat d’oferir una fiscalitat equilibrada i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Investigadors del sistema català de ciència alerten a Figueres de l’augment dels trastorns mentals per la situació socio-geopolítica
- L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre la setmana passada
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
- Detenen dos homes per robar un patinet elèctric amb violència a Figueres