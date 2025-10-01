Successos
Un acusat reconeix que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el dia de Nadal
Les acusacions demanen 15 anys de presó i la defensa al·lega que el processat anava begut
Marina López
Un acusat ha reconegut que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el matí del dia de Nadal del 2023 i ha demanat perdó a la víctima i a la seva família.
El tribunal ha reproduït la declaració que va fer la menor com a prova preconstituïda. La víctima va explicar que el processat era amic del seu germà i va passar la nit a casa seva. Ja al matí, la va convèncer per marxar amb cotxe amb l'excusa de portar-la a Figueres, com ella volia.
De camí, va desviar el vehicle fins a una zona apartada i la va atacar. El fiscal i l'acusació particular demanen 15 anys de presó i multa de 1.080 euros per un delicte d'agressió sexual i un delicte lleu de lesions. La defensa sol·licita atenuants d'embriaguesa i de confessió.
