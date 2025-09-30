Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses obre les portes al turisme idiomàtic amb una formació internacional de professors d’ELE

Juntament amb Proyecto España de Nàpols van organitzar unes jornades educatives per a 16 docents italians

Trobada de professors ELE a Prestige Idiomes de Roses

Trobada de professors ELE a Prestige Idiomes de Roses / Prestige Idiomes / EMP

Redacció

Redacció

Roses

Del 25 al 28 de setembre, Roses es va convertir en l’escenari d’una experiència única que uneix educació, cultura i turisme. Prestige Idiomes Internacional de Roses, en col·laboració amb Proyecto España de Nàpols, va organitzar una Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE), amb la participació de 16 docents italians que imparteixen llengua espanyola als seus instituts.

El programa va combinar tallers de formació didàctica amb un complet recorregut cultural per l’entorn. Els participants van poder gaudir d’una visita guiada al Museu Dalí de Figueres, conèixer la intimitat creativa de l’artista a la Casa Salvador Dalí de Portlligat i submergir-se en la història local amb una visita a la Ciutadella de Roses.

Prestige Idiomes, centre d’idiomes acreditat per l’Institut Cervantes des de l’any 2015, s’ha consolidat com un referent en l’ensenyament d’espanyol per a estrangers. Amb més de 30 anys d’experiència en l’ensenyament de llengües (a més d’espanyol també s’imparteixen classes d’anglès, francès, alemany i català), el centre va aportar l’estructura pedagògica i el suport necessari per garantir una experiència formativa de qualitat per als docents participants.

Més enllà de la formació acadèmica, aquesta iniciativa tenia un objectiu clar: posicionar Roses i el seu entorn com un nou destí de referència per a estades lingüístiques a Espanya, destacant la riquesa cultural, patrimonial i natural de la Costa Brava.

Amb aquesta primera trobada, Roses es presenta al món no només com un destí turístic, sinó també com un espai d’aprenentatge i intercanvi cultural, capaç d’acollir estudiants i professors d’arreu en un marc incomparable.

«La nostra missió és oferir experiències lingüístiques completes, combinant ensenyament de qualitat amb immersió cultural. Roses reuneix tots els elements per convertir-se en un destí de referència per a professors i estudiants d’espanyol», expliquen des de Prestige Idiomes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents